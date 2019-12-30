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新法將上路…全美至少8州調高電動車收費

2019-12-30 14:33世界日報 編譯孫梁／綜合29日電

全國至少八個州從2020年1月1日開始，將增加對電動車收取的註冊費，以彌補電動車增多導致的汽油稅收減少，夏威夷州是增加50元，堪薩斯州為100元，阿拉巴馬和俄亥俄州則都是200元。

對電動車增加收費的州還有愛阿華、俄勒岡、猶他和加州，加州的電動車銷售占全國近半數，加州是從2020年7月1日開始，對新電動車增加收費100元。

增加電動車的註冊費為全國首次執行，收取的費用與汽油稅一樣，都是用來更新和修復交通基礎設施。芝加哥電動車的車主妮達‧戴伊拉米(Neda Deylami)形容，此政策形同對選擇購買電動車的民眾給予懲罰。

儘管電動車的銷售2018年還不到全國新車銷售的2%，但未來10年將大幅增加。各州希望對電動車增收的註冊費，至少可彌補汽油稅減少的損失，而汽油稅收入對公路和橋梁的修建至關重要，各州都在考慮對電動車收取公平與恰當的註冊費。

聯邦政府和部分州至少在目前還是通過抵稅等措施，鼓勵消費者購買電動車。但部分車型的抵稅政策已到期，致使許多州改變了政策，如伊利諾州是為電動車提供僅35元的兩年牌照優惠，而普通車的註冊費是每年98元。增加對電動車的註冊費後，電動車的基本年費將增加到148元，外加100元的充電費。芝加哥一位特斯拉電動車的車主表示，增加收費是對他們的懲罰。

在阿拉巴馬州對電動車增加的200元註冊費和100元充電費中，四分之三將用於州和地方的道路與橋梁建設，四分之一是用來建設充電設施。阿拉巴馬州眾議員普爾(Bill Poole)表示，增加電動車的收費是為了實現基礎設施維修與建設的平衡。但在電動車超過阿拉巴馬州車輛總數的4%後，200元的註冊費和100元的充電費將被取消。

芝加哥車主修復

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