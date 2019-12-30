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美移民局漲價 部分文件申請費增5倍

2019-12-30 14:47世界日報 編譯林梅婕／綜合29日電

美國公民及移民服務局 (USCIS，簡稱移民局)近日表示，將提高幾項移民文件的申請費用，其中包括19世紀至20世紀間先移民到美國的家族成員名單，甚至有部分文件的申請費用將提高近五倍。

這項政策將使移民程序變得更加困難，因此一些系譜學家、歷史學家及公民運動提倡者成立公共團體向移民局表達抗議；系譜學家偉尼斯(Rich Venezia)告訴有線電視新聞網(CNN)：「政府應透明化，而人民也有權取得家族歷史紀錄，我們試圖說服其他學者和民眾，讓他們跟我們一起站出來表達訴求。」

據移民局表示目前僅調閱系統內是否還保留申請人需要的資料，每筆就要花費65元，而確認有申請人需要的資料，則必須再花費65元把資料列印出來；然而在提高申請費用後，調閱的費用調漲到240元，每筆資料列印的費用則調漲至385元。

移民局發言人在今年11月回應民眾時說道：「移民局就像民間企業一樣需要開源和節流，提高申請文件的費用可以負擔部門開銷，同時減少補貼的狀況」，但截至12月30日以前該部門仍未針對提案細節做更多說明。

然而偉尼斯認為移民局想要靠高價的文件申請費用，負擔該部門開銷的想法是異想天開：「有能力負擔這筆費用的人並不多，族譜申請計畫最終會被孤立或失敗」；另外偉尼斯也質疑移民局對於該提案不夠透明，有些資料在今年已經轉移到國家檔案館(National Archives)，這些資料移民局更應該免費提供。

移民局的族譜申請計畫保留從1800年到1950年間的移民家族，當年歸化的依據、外僑登記表和簽證申請表等，有一些檔案還保留祖先們當年的照片；有些紀錄不僅保存當年申請人的住址，甚至可以從一些資料得知他們的政治傾向。

偉尼斯表示，申請取得族譜和移民紀錄的費用應該讓全民都能負擔的起，因為人們有權知道自己來自哪裡；偉尼斯以自己為例，他曾在外僑登記表中發現一名女子的照片，後來證實這名女子是他的曾曾祖母。

移民尼斯

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