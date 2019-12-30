美國安顧問：川金的私人關係 讓金正恩重新考慮「耶誕禮物」

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert OBrien）29日表示，北韓領導人金正恩可能重新考慮他的「耶誕禮物」計畫。

歐布萊恩接受美國廣播公司（ABC）節目「This Week」訪問時表示，「多年來，無論共和黨或民主黨政府，處理這個狀況都沒有成功。川普總統採取不同方法，進行個人外交，目前為止我們獲致一些成功」。

歐布萊恩說，「他們（川普與金正恩）有很好的私人關係。所以也許他（金正恩）重新考慮了，但我們必須拭目以待」。

過去曾任人質事務特使的歐布萊恩表示，如果北韓發射長程飛彈或進行其他核武測試，美國準備好做出回應。他說，「如果北韓領導人金正恩採取這種做法，我們將非常失望，並且會把我們的失望展現出來」。

布萊恩指出，華府與平壤之間的「溝通管道」暢通，但未透露雙方近日的溝通是否不止於公開管道，僅表示時間會證明川普的做法是否奏效。

川普過去曾吹捧與北韓間及他個人與金正恩的關係為外交成功。金正恩與川普已經會面過三次，兩人也經常稱讚對方。

川普在2018年宣稱北韓「不再是核武威脅」，而且他與金正恩「戀愛了」（fell in love）。不過雙方陷入難以捉摸情勢，在放棄核武和放寬經濟制裁間無法達成協議。另一方面，北韓持續進行飛彈測試並擴增核武力。