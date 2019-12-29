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海豹部隊排長涉戰爭罪 川普要求寬赦

2019-12-29 20:38台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

川普插手干涉戰爭罪事件，允許蓋拉格保留徽章並恢復軍階，上週還在佛州的俱樂部宴請蓋...
川普插手干涉戰爭罪事件，允許蓋拉格保留徽章並恢復軍階，上週還在佛州的俱樂部宴請蓋拉格夫婦（示意圖）。（photo by Flickr）
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美國海軍海豹部隊（SEAL）排長艾迪•蓋拉格被指控犯下戰爭罪，卻獲總統川普介入要求寬赦，引發爭議。影片證詞內容顯示，第7分隊Alpha排成員指控他曾向一名12歲孩子開槍，還談到他拿平民當靶子的傳言。蓋拉格的謀殺指控獲軍事陪審團宣告無罪，但他在屍體旁拍照被裁定有罪。

蓋拉格於今年初受審，保守派媒體大肆報導，川普也表態支持。川普於3月介入讓蓋拉格提早出獄，轉送海軍醫院安置。7月，蓋拉格的軍階遭到降級，海軍還有意撤銷他的三叉戟徽章，此徽章代表他的海豹部隊成員資格，但川普再次插手干涉，允許蓋拉格保留徽章並恢復軍階。川普上週還在佛州的俱樂部宴請蓋拉格夫婦。

同袍出面指控謀殺

根據《CNN》報導，40歲的蓋拉格身兼狙擊手及隨軍救護人員，同排成員指控他對12歲少年開槍射擊，稱蓋拉格為「精神變態者」，並指控他是故意射擊平民。蓋拉格在聲明中表示：「我對觀看這些影片的第一反應是驚訝和厭惡，他們竟公然編造謊言，但我很快意識到，他們是在害怕對駐軍任務怯懦的事實浮上檯面。」

一級特種兵克雷格•米勒告訴海軍犯罪調查局（NCIS）：「那傢伙極其邪惡。」同屬Alpha排的成員柯瑞•史考特說：「看得出來，他完全殺人不眨眼。」一級特種兵約書亞•維瑞恩斯補刀說：「他是個惡毒的傢伙。」

撤銷職務徽章引爭議

根據英國《Metro》報導，現年40歲的蓋拉格最初被指控為蓄意謀殺。據稱，他在2017年5月在伊拉克刺死一名被俘並受傷的17歲的ISIS戰士。他在2019年的審判使保守派媒體陷入瘋狂，而川普站出來支持海豹突擊隊，更在3月份進行干預，將蓋拉格從監獄中釋放，並將他安置在擁有更多自由的海軍醫院中。

7月，軍事陪審團宣判蓋拉格的謀殺指控無罪，但因在ISIS戰鬥機屍體旁擺姿勢拍照而被定罪，並被降職，海軍依規定要收回他的海豹部隊三叉戟徽章。但是川普再次干預，堅持要求11月21日蓋拉格的職務和徽章不應被取消。當時海軍部長理查·斯賓塞揚言要為此事請辭。後來海軍發言人11月24日說，白宮最終將不會干預此事。

美國海軍海豹部隊排長被指控犯下戰爭罪，卻獲總統介入寬赦，引發爭議（示意圖）。（photo by Wikimedia Commons）

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