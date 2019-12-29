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美國低薪勞工的薪資漲幅雖然大 但生活還是拮据

2019-12-29 18:44世界日報 編譯郭宣含／綜合28日電

亞特蘭大聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)最新經濟數據顯示，美國最低薪員工享有更高的加薪幅度；相較之下，管理職和其他高收入專家的薪資漲幅則相對遜色。

截至今年11月為止的過去12個月期間，美國收入最後25%勞工平均薪資成長幅度達到4.5%，比收入前25%勞工平均薪資成長高出2.9個百分點；這並非短期變化，而是2014年以來出現的趨勢，當時最低收入者薪資成長幅度超越最高收入者。

就某種程度來說，這種情勢彌補低收入者的劣勢；經濟衰退後，低收入者蒙受高失業率所苦，市場出現勞工過剩的現象；如今失業率處於50年低點，全國多州基本工資成長，雇主也願意提高薪資吸引低薪勞工。

亞特蘭大聯準會研究部門資深政策顧問羅波森(John Robertson)表示，最近常聽到工作開缺時不太要求技術，而且許多州政府和地方政府在近年調高基本薪資，帶動低薪工作的薪資漲幅。

根據布魯金斯研究院(Brookings Institution)本月初的一項研究，國內有5300萬名勞工從事低薪工作，代表美國約44%工作年齡的成人，其平均時薪為10.22元，或年收入約為1萬8000元；雖然高於聯邦基本時薪7.25元，但卻遠低於美國許多地區的生活支出。

全國州政府和地方政府紛紛實施基本薪資新法，約有一半的州會在2020年調高基本時薪。

亞特蘭大聯準會發現，就算這些州的勞工還沒正式調薪，他們已體會到好處。羅波森表示，這暗示勞工市場逐漸緊縮，或出現其他基本薪資增加的因素，兩者逐漸推高低收入者的薪資。

不過這並不代表低收入勞工生活變得更輕鬆，根據稅務政策中心(Tax Policy Center)，後20%家庭平均年收入約為1萬3300元，前20%家庭年收入約為22萬1000元，後者幾乎是前者17倍。

薪資聯準會

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