美國經濟繁榮肥了富人瘦了窮人 因為富人靠這個賺錢

多數美國人說，儘管失業率和工資創歷史新低，但繁榮的經濟只讓富人受益。

丕優研究中心(Pew Research Center)進行的一項民意調查顯示，有69%的美國人認為，經濟在幫助了富人的同時，也傷害了窮人和那些沒有大學學歷以及中產階級的群體。

不同收入群體的回答也存在很大差異；近四分之三的高收入家庭表示，當前的經濟狀況「極佳或很好」，而大多數低收入家庭則表示，經濟「勉強公平或不佳」。

該中心指出：「就目前的經濟狀況對特定群體的助益程度而言，大眾普遍認為最大的受益者主要是最富裕的階段。」

調查結果顯示，即使經濟擴張時間達到創紀錄的長度，50年來最低的失業率僅為3.5%，工資成長年增率超過3%，但許多美國人還是覺得自己沒有像高收入階段那樣受惠。

原因之一可能是股市上漲。最富有的10%美國人中有超過85%的個人持有股票，而史坦普500指數今年來上漲超過25%，許多美國人感到自己的工資和房價趕不上富人的投資。只有14%的中產階級家庭表示，股市漲幅有助他們的家庭財務。

儘管工資和工作機會可能更蓬勃發展，但是醫療保健費用仍然是許多家庭經濟焦慮的來源。超過半數的低收入家庭表示，他們「幾乎每天」擔心支付醫療費用。在一般家庭理財方面，醫療保健費用的排名遠高於「工作機會」。

另一個重要原因是黨派政治。美國人對經濟的看法越來越受到政黨的影響。

自2016年大選以來，幾乎所有對經濟的正面看法都是來自共和黨人。儘管如此，低收入的共和黨人給予經濟不佳或勉強公平評級的可能性，卻是高收入共和黨人的四倍。

該調查針對6878名成年美國人進行，抽樣誤差為正負1.6個百分點。