房價漲貸款降 美國7成住宅普通家庭買不起

根據最近報告，維持十年的經濟榮景將繼續推進2020年之際，對於一般國人而言，這並不會減輕買房負擔；在486個郡中，一般收入者無法在344個郡(縣)買房，等於買不起國內71%住房。

房地產數據公司Attom Data Solutions第四季分析指出，當前買房負擔情況僅比第三季(73%)和去年同期(75%)稍微進步一點；進步緩慢的其一原因是因為房地產市場雖熱，但抵押貸款率卻下降。

Attom產品長泰塔(Todd Teta)在報告中表示，2019年第四季年度房價增加9%，使得一般收入者要購買一般住房更為捉襟見肘。

這份報告指出，買家必須有6萬7647元的淨年收入，才有能力負擔目前全國房價中位數25萬7000元的房子，不過美國平均年收入卻是5萬8214元。泰塔表示，雖然近幾個月房價稍微下降，但預計短期內仍會持續上漲。

另一間房地產公司Zillow也有類似預測，房價預估在2020年會攀升2.2%。

根據全國住宅營建商協會(National Association of Home Builders, NAHB)聲明，市場緊縮的其一原因在於勞力與土地成本增加，使得新住房庫存「建造不足」。

NAHB首席經濟學者迪茨(Robert Dietz)在聲明中解釋，全國房地產市場持續改善，而且美國多數市場信心創下20年新高，但新住房不足卻與看漲的房地產市場相互抵銷。

這30年的抵押貸款率穩定下滑，去年4.9%到今年11月已跌至3.8%，加上聯準會砍低貸款利率避免經濟衰退威脅，雙雙刺激房市需求，而且低利率也使買主更容易接受較高的房價。

房地產網站RentCafe指出，普遍認為多數人無力負擔買房，造成這十年來租屋者比例(9.1%)是買房者(4.3%)的兩倍，但租金卻未因此降低，過去十年全國平均租金從390元成長36%至1473元。「美聯社」最近報導，全國「無殼」人口人數也持續增加。