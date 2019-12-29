2019年離世名人-美國篇／「現代主義建築最後大師」貝聿銘遠行

華人建築師貝聿銘。（新華社） 分享 facebook

貝聿銘，102歲，現代主義建築大師

打造法國巴黎羅浮宮玻璃金字塔的華裔「現代主義建築最後大師」貝聿銘(I.M. Pei)5月15日在紐約離世，享嵩壽102歲。1917年生在中國廣州的貝聿銘，屢獲建築界最高榮譽，包括1979年的美國建築師協會金質獎章，1983年的普利茲克獎(Pritzker Prize)，以及2010年的英國皇家建築師協會金質獎章，有「現代主義建築的最後大師」之譽。

貝聿銘擅長以優雅線條和幾何造型，運用光在空間的變化，改造都市天際景觀；他的作品精鍊，蘊含當地文化，展現建築風格，呼應且融入四周景物。

受建築大師路易斯康影響，貝聿銘的作品特別著重光線與空間的互動。他曾寫道，「建築的本質是形狀和空間，而『光』是建築設計最關鍵的元素，可能比任何事都重要，科技和材質反倒是其次。」

他擅長用鋼材、混凝土、玻璃與石材，以強烈的幾何形狀和壯闊的空間為各地景色增添優雅，直到90歲都還在創作以公共與文教建築為主的現代主義建築。

貝聿銘的代表作包括波士頓的甘迺迪總統圖書館和博物館、克利夫蘭的搖滾樂名人堂和博物館、華府國家美術館東廂、國家大氣研究中心的鑿刻塔樓、澳門科學中心、台灣台中東海大學的路思義教堂等。

【政法】

康明斯，68歲，彈劾川普案調查要角

康明斯(Elijah Cummings)是佃農之子出身的民權運動領袖，1996年進入國會擔任馬里蘭州聯邦眾議員，成為最顯赫的非洲裔國會議員之一，後成為監督和改革委員會主席，接連對川普政府的政策和作為展開調查，在彈劾川普的調查上發揮重要作用。

康明斯長期為健康問題所困且出現併發症，10月17日病逝，享年68歲。

康明斯的靈柩曾停靈國會大廳，供世人憑弔，成為第一位享此殊榮的非洲裔國會議員。國會兩黨成員含淚向他的遺體告別，稱讚他是「眾院大師」(Master of the House)。

2015年，巴爾的摩一名非裔人士遭警方逮捕後死亡，引發暴力抗議；康明斯致力穩定局面，他在街頭用擴音器喊話，要求停止風波和恢復秩序。

川普上台之後就與康明斯不合，自從民主黨在2018年贏得眾院多數席次之後，兩人之間的衝突更加明顯，爭執點包括處方藥品價格問題和種族議題。

裴洛，89歲，億萬富豪兩度選總統

裴洛(H. Ross Perot)於7月9日因血癌逝世，享壽89歲。裴洛於1930年出生於德州，在經濟大蕭條(Great Depression)的背景年代崛起，是位成功的企業家和慈善家；生前曾兩度以獨立參選身分角逐總統大選，甚至在1992年的總統選舉贏得19%的普選票，締造第三黨最高票紀錄。

裴洛是海軍官校1953年班畢業；1957年退役後進入IBM企業擔任銷售人員，1962年創立電子數據系統(Electronic Data Systems)公司，1984年以25億元賣給通用汽車(GM)。

裴洛生前倡議重商的保守主義，也是茶黨的政治理念之一，1969年裴洛指控政府遺棄在越戰中失蹤及被擄為戰俘的軍人，最著名的事件為1980年期間裴洛和越南官方進行私下會晤，觸怒當時的總統雷根(Ronald Reagan)。

史蒂文斯(John Paul Stevens)在1975年震驚社會的水門案後，由福特總統提名為大法官，成為唯一經歷三位首席大法官、七位總統的大法官。史蒂文斯於2010年4月退休，在前總統歐巴馬任內宣布退休，他是史上任職時間第三長的大法官，今年7月16日逝世。

史蒂文斯1920年出生，1941年畢業於芝加哥大學，而1947年於西北大學法學院畢業。擔任大法官期間，史蒂文斯的立場屬於少數的自由派，他經手的關鍵判例之一，包括2002年小布希與高爾的總統選舉官司。當時身為共和黨總統候選人的小布希，在高院判決出爐後，順利入主白宮；史蒂文斯當時在判決書中寫道，多數決的裁定(小布希當選)，破壞了人民對政府及法院的信心。

史蒂文斯在「公民團結」(Citizens United)判例當中也有不同意見，這起判例為富人及大企業打通了捐款作為選舉獻金的大門。

在槍枝問題上，史蒂文斯支持限槍，曾挑戰多數決判決對槍枝法律的看法。退休多年後，他2018年2月在佛州校園槍擊屠殺後，對高院的憲法第二修正案解釋提出公開挑戰，並指此法律根本是「18世紀的骨董」。

【財經】

艾科卡，94歲，汽車業傳奇人物

汽車業傳奇人物艾科卡(Lee Iacocca)因帕金森氏症併發症7月2日離世，享耆壽94歲。他曾負責名留國內汽車歷史的「福特野馬」研發，也成功拯救瀕臨破產的克萊斯勒汽車，被譽為「美國產業界英雄」

艾科卡1924年生於賓州，曾在福特汽車擔任銷售經理助理，當時他提出創新推銷策略，提供貸款分期付款，讓福特汽車的銷售一飛沖天，之後還開發經典的野馬汽車。

他在1978年成為當時陷入危機的克萊斯勒汽車總裁，說服國會貸款15億元，他的名字因此成為「將公司經營轉虧為盈的企業家」代名詞。對於美國人來說，艾科卡是汽車產業的代表人物。

伏克爾，92歲，前聯準會主席

聯準會(Fed)前主席伏克爾(Paul Volcker)12月8日離世，享耆壽92歲。他在卡特和雷根總統時期(1979至1987年)擔任聯準會主席，期間美國陷入「大通膨時期」(Great Inflation)，通膨率在1980年3月飆到14.8%。為抑制物價，伏克爾1981年7月祭出22.36%的史上最高利率，雖讓製造業、農業和房地產業陷入困境，但也為後續20年的經濟擴張榮景鋪路。

老驥伏櫪，30年後伏克爾再度出征，2007年全球爆發金融海嘯後，伏克爾再度效力國家，領導歐巴馬政府的經濟復甦顧問委員會，創造並推動同名監管規定「伏克爾法則」(Volcker`s Rule)，禁止商業銀行進行掀起金融風暴的高風險投資，以免市場再度失序，導致系統性混亂，不讓金融危機再有機會竄出頭。

聖路易聯邦準備銀行前總裁波爾(William Poole)2005年曾讚頌伏克爾：當年若非他大膽改弦易轍，就算得經歷多年痛苦也堅持到底，美國經濟恐怕只會繼續向下沉淪；伏克爾一手扭轉了前朝錯誤的政策，為1980至1990年代的經濟擴張奠定基礎。

瓊斯，88歲，健康保險業巨擘

瓊斯(David A. Jones Sr.)9月18日過世，享壽88歲。他在1961年借1000元成立一間療養院公司，最後這間公司轉變為市價370億元的健康保險與健康照護巨擘「哈門那公司」(Humana Inc)。

瓊斯年輕時是業餘拳擊手，他強力捍衛以營利為目的的健康照護，他將哈門那公司總部設在家鄉肯塔基州路易斯維爾(Louisville)，體現公民意識與社會責任。

他擔任哈門那執行長37年與其董事會主席44年，監督公司從療養院轉變成醫院，成為領先全國的健康保險公司之一，照護美國數百萬人的健康需求。

【藝文】

桃樂絲黛，97歲，影歌雙棲甜姐兒

桃樂絲黛(Doris Day)5月13日因感染嚴重肺炎逝世，享耆壽97歲。她在1950、1960年代以甜美嗓音走紅，而且外型亮麗清新，能演能唱、影歌雙棲，後來進軍好萊塢還曾獲奧斯卡金像獎提名；她的代表作包括「擒凶記」(The Man Who Knew Too Much)和「枕邊細語」(Pillow Talk)等。

她1922年生於俄亥俄州艾凡斯頓(Evanston)，1951年曾與尚未從政的前總統雷根合演電影「風暴警報」(Storm Warning)，兩人陷入短暫熱戀。她在1960年代晚期轉戰小螢幕，主演電視影集「桃樂絲黛秀」，之後淡出演藝圈。

桃樂絲黛晚年大力提倡動物保育。她自1980年代以來幾乎處於退居幕後狀態，不過在2011年推出新專輯「我的心」(My Heart)卻成功擠進英國暢銷歌曲排行榜前10名，讓桃樂絲黛成為擁有此紀錄的最年長歌手。

葛洛莉亞．范德比，95歲，引領牛仔褲風潮

有線電視新聞網(CNN)名主播安德森庫柏(Anderson Cooper)的母親葛洛莉亞．范德比(Gloria Vanderbilt)6月17日離世，享耆壽95歲。范德比生前是畫家、作家，也是鐵路、船運巨擘范德比企業女繼承人，擁有億萬財產。

她1924年出生，幼時她的監護權曾經歷「世紀審判」引發媒體注目，在經濟大蕭條(Great Depression)的年代，她被稱為「有錢人家的可憐小女孩」。她的感情生活多彩多姿，有過四次婚姻，第四任丈夫、作家魏雅特．庫柏(Wyatt Cooper)就是安德森庫柏的父親。

范德比在1970年代成為設計丹寧(Denim)的先驅之一，並掀起新一輪牛仔褲風潮，使牛仔成為女性必備單品。她在設計牛仔褲取得成功後，跨足鞋子、印有「天鵝」商標的圍巾和香氛市場等。

彼得方達，79歲，反傳統「逍遙騎士」

資深演員彼得方達(Peter Fonda)因肺癌引發呼吸衰竭，8月16日病逝，享年79歲。

彼得方達出身演藝世家，父親是好萊塢傳奇人物、奧斯卡影帝亨利方達(Henry Fonda)，姊姊是知名女星珍芳達(Jane Fonda)。雖然彼得方達的影壇地位，並未超越父親和姊姊，但由彼得方達共同撰寫、演出的公路電影「逍遙騎士」(Easy Rider)，影響深遠。

「逍遙騎士」不僅被視為好萊塢60年代與70年代的重要分水嶺，更因為他在片中角色戴著星條旗頭盔、騎著一輛名為「美國隊長」的摩托車，讓彼得方達成為1960年代反傳統文化的象徵人物之一。1997年，彼得方達在電影「養蜂人家」(Ulee’s Gold)飾演越戰老兵，入圍奧斯卡最佳男主角。

他1940年出生於紐約，母親弗朗西絲·福特·西摩(Frances Ford Seymour)過世時，他只有10歲。他與父親關係不佳，直到父親離世前才和好。

【運動】

哈維契克，79歲，8個NBA總冠軍

哈維契克(John Havlicek)於4月25日逝世，享年79歲。在1962年至1978年間為波士頓塞爾特人隊(Boston Celtics)球星，職業生涯中共贏得八個NBA總冠軍；曾連續16季每季得分都超過1000分、13度入選全明星賽、以及贏得一次總冠軍賽的MVP，被列為塞爾特人隊史上最有成就的球員之一。

身高1米96的哈維契克出生於1940年，在1962年的NBA選秀大會上被塞爾特人隊選中，從此打開他的NBA生涯；哈維契克最著名的一場比賽是在1965年的東區冠軍賽，與費城七六人隊在比賽結束前最後五秒，抄截七六隊員要傳給張伯倫(Wilt Chamberlain)的球，讓七六人隊最後以一分之差反攻失敗。

這場比賽的體育主播莫斯特(Johnny Most)當下激動的喊出：「Havlicek stole the ball！」，也成為NBA賽事中最經典的詞句之一。