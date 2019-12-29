若川普連任將續留白宮？第一千金伊凡卡：取決於孩子

川普總統長女伊凡卡說，若她父親當選連任，她不一定會續留白宮。 法新社 分享 facebook

如果川普總統明年連任，第一千金兼白宮高級顧問伊凡卡·川普(Ivanka Trump)會繼續在華府效力嗎？伊凡卡在將於29日播出的專訪中，不願給個正面答覆；她迂迴表示，她在川普政府的未來「端視我的孩子和他們的幸福來決定。」

38歲的伊凡卡是在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對國家」(Face The Nation)主持人瑪格麗特·布倫南(Margaret Brennan)專訪時，做上述表示。她說：「我的決定會保持足夠的彈性，確保首先考慮到他們的需求，所以真的是要靠他們為我做出答案。」

伊凡卡和丈夫庫許納(Jared Kushner)育有三個孩子：八歲的阿拉貝拉(Arabella)、六歲的約瑟夫(Joseph)和三歲的西奧多(Theodore)；全家2017年自紐約市遷至華府。

伊凡卡在專訪中，也談到自己過去兩年半的白宮工作感言。她說：「對我來說，我來這裡，是為了影響而來。我得以在這兩年半跑遍全國各州，幫助那些被遺忘的男男女女，提供他們通往機遇之路。」

伊凡卡2017年在父親川普當選總統後不久，曾在CBC「今晨」節目中表示，她自己的事業和生活都在紐約，到華府來是抱著「作客」的心情。

但在「面對國家」節目中，談及自己現在出入白宮的心情，伊凡卡說：「如果有那一天，我走進白宮西翼時，不再有背脊發麻的感覺，就表示我在這裡太久了。」

伊凡卡同時表示，「能在華府去做總統授權給我去做的事，我每天仍然感到非常榮幸和謙卑。這個國家給了我這麼多，我很感恩自己能夠有所回饋；我正竭盡所能。」

她表示，自己在政府的大部分工作「尚未完成」，她的工作主要集中在推動帶薪家庭假政策和學徒制和技能建設計劃，「我們做了很多，但還不夠。」

被問及這種未完成的工作感，是否讓她想追求屬於自己的政治抱負時，伊凡卡的答案略為明確。

她說：「哦，天哪。對我來說，這的確是政治上不那麼有趣的事。但即便是在純黨派野性政治、互相殘殺的好鬥氛圍下，仍然有許多的正面的事和許多的希望。」