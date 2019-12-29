稱將拒接參院傳票挨批 白登指共和黨傳訊他不合法

前副總統白登說，國會參院審理彈劾案時，就算傳他作證，他也不會去。 法新社 分享 facebook

民主黨總統參選人白登28日企圖「澄清」他將拒絕參院用傳票，傳他對川普總統的彈劾審判作證的說法，宣稱他長久以來一直遵守「合法命令」，並強調彈劾對象是川普而不是他；但他並未明白表示參院如發出傳票他將遵命行事，卻宣稱他不會假裝這種做法有任何法律基礎。

白登27日接受「第摩因紀事報」訪問時表示，他如接到傳票，不會遵從指示到參院接受詢問。批評者立刻指出眾院指控川普的第二項彈劾條款，源自川普不理會國會發出的傳票，而白登如拒接傳票，與川普沒兩樣 。

白登28日推文反駁說：「我想澄清我昨天說的話。我從事公職40年，一直遵守合法命令，而且我不像川普和(副總統)潘斯，擔任副總統卻一直拒絕與國會正當的要求合作。」

他繼續寫道：「但是，我不會假裝共和黨用傳票要我在彈劾審判作證有任何法律基礎。這是我昨天想表明的論點，而我重申：彈劾是針對川普而非我的作為。」

這顯示白登將辯稱參院發出傳票不屬於「合法命令」。

對於白登，彈劾爭議的政治性與對他的切身關係一樣大，因為川普受到彈劾是因為他企圖促使烏克蘭調查白登擔任副總統時，白登的兒子杭特與烏克蘭的商業往來。

白登28日重申，他們父子與川普利用軍援迫使烏克蘭調查政敵無關，傳票應發給知情的人，也就是發給白宮。他也宣稱川普對付他是試圖轉移焦點。

白登也似乎有意與惹麻煩的兒子保持距離，今年耶誕節公開賀節的全家福合照沒有見到杭特，結果卻適得其反。這張寫著「我們全家向諸位賀節」的照片上，有白登夫婦，他們的女兒和五個孫輩，包括杭特與前妻生的三個女兒，獨獨不見杭特。

社群媒體立刻議論紛紛，有幾百則推文詢問「杭特哪裡去了」，使白登更加難堪。