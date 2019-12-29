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川普顛覆規則 重新定義美國總統職務

2019-12-29 16:30世界日報 記者顏伶如／綜合報導

美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社
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對於美國總統職務，美國第一任總統華盛頓(George Washington)界定為暫時任務，林肯(Abraham Lincoln)把這份官銜昇華為全國最顯著的職位，老羅斯福(Theodore Roosevelt)將總統一職轉化為「大好講壇」，羅斯福(Franklin D. Roosevelt)則強調總統肩負著道德領袖的觀念。

川普總統喜歡憑直覺行事、口無遮攔，經常顛覆規則，讓總統職務的內容與本質變得與過去不同；川普對於總統職務將在歷史留下如何定義，在美國當代總統研究當中，勢必引起重要討論。

專門研究總統權限的洛杉磯加大法學院(UCLA School of Law)學者麥可斯(Jon D. Michaels)指出，川普的總統職務如何界定，堪稱「美國最大謎團」。他表示，問題核心在於從法律角度來看，川普究竟擴大了多少總統權力，或者推翻了什麼樣的傳統，又提升了什麼樣的效能。

麥可斯分析，未來值得進一步觀察的方向為，川普擔任總統後，對於總統職務的結構討論帶來多少改變、這些改變是否具有恆久性，還有總統的言行舉止是否應該受到某些規範約束。

1869年至1877年擔任美國總統的格蘭特(Ulysses S. Grant)，上班時間為上午10時至下午3時；1881至1885年間擔任美國總統的亞瑟(Chester A. Arthur)曾對媒體記者群說道：「我的習慣是，不要跟記者朋友們討論政治。」相較之下，美國歷史上這幾位前任總統的工作風格，如今都已不復存在。

一個國家會隨著時間發展而演進，總統職務相對的也會不斷進化；不論是歐巴馬或川普，光是在總統大選當中取得勝利，就已經讓美國總統的定義獲得革新。歐巴馬是美國第一位非洲裔總統，川普則是第一位出身於非典型領域、毫無公職經驗的總統。

曾擔任歐巴馬演講撰稿人的法蘭克爾(Adam Frankel)指出，有些總統上任之後為總統職務帶來全面革新，讓總統能做什麼、該做什麼得以受到重新思考，「從某種奇特的角度來看，川普就是這樣的總統。」

法蘭克爾說：「在未來，川普的所作所為會不會被更正，會不會恢復原狀，需要更多時間才能知道，但川普確實符合身為一名革新者的定義，雖然帶有某些違反常情的意味。」

川普歐巴馬洛杉磯

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