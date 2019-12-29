川普轉推文曝「烏克蘭電話門」吹哨者姓名 隔了一天又刪除

川普總統素人從政，改變了很多美國總統的職務規則。 路透 分享 facebook

川普總統27日午夜前轉推「推特」(Twitter)使用者@Surfermom77指稱「烏克蘭電話門」吹哨者姓名的推文，隨後又刪除；保守派媒體和社群媒體數月來流傳關於吹哨者身分的軼聞，川普向來支持揭露吹哨者身分的行動，但轉推貼文是他首次直接向6800萬名推特追隨者宣布這項訊息。

川普27日午夜轉推@Surfermom77暗示吹哨者身分的推文，翌日上午刪文，但川普的推特活動仍可在專門追蹤總統推文的網站上尋得；白宮28日拒絕說明總統為何轉推或移除推文。

揭發吹哨者身分可能違反兩黨支持的聯邦保護法規，此法用以保護勇於檢舉政府官員不當舉措者的身分和職涯。

吹哨者8月檢舉川普在其中一通與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的通話中，要求基輔當局調查前副總統白登(Joe Biden)及其家人，促使眾院民主黨推動彈劾調查並投票通過彈劾案，提交參院審理。

儘管多名官員出面作證，川普仍堅持他沒做錯事，指吹哨者捏造檢舉，並堅持他有權與吹哨者對峙，呼籲吹哨者出面。

過去幾個月來，右翼名人、川粉網站和部分保守派媒體公開他們宣稱為吹哨者消息的內幕，包括姓名和工作履歷；川普最近分享「華盛頓觀察家報」(Washington Examiner)一則暗示吹哨者名字的報導，但他27日的推文更進一步向眾追隨者宣布吹哨者的名字。

Surfermom77自稱為「100%的川粉」、住在加州的蘇菲亞(Sophia)，擁有近7萬9000名追隨者，過往貼文譴責伊斯蘭主義，痛批前總統歐巴馬和民主黨。

Surfermom77被指為推特機器人自動帳號，其使用者照片多來自網路圖庫，28日換成川普肖像；此帳號2013年啟用來推文超過17萬次，平均每天推文72則。

追蹤不實訊息的科技公司VineSight首席科技長豪瑟(Nir Hauser)說：「這不是大多數人的行為。」