甜甜圈店相識 27年後回原地結婚

麻州一對夫妻27年前在當肯甜甜圈(Dunkin` Donuts)相識相戀，27年後返回原店舉辦婚禮。

瓦勒莉‧斯內德(Valerie Sneade，婚後改姓羅伊)和羅伊(Jason Roy)27日下午在親友的祝福下，於渥斯特(Worcester)格拉夫頓街(Grafton Street)的當肯甜甜圈舉行婚禮，顧客則照常進到店裡買甜點和咖啡。

在渥斯特公園局任職的羅伊說：「一切從這裡開始。」

身兼歌手和演員的瓦勒莉說：「我們認為這絕對會很瘋狂，有人曾在當肯甜甜圈結婚嗎？也許我們將掀起一股潮流。」

兩人1992年在這家店結識、聊天，繼而相戀並決定共度餘生。

羅伊當時加入海軍，已婚且有三個小孩；瓦勒莉則有一段婚姻，剛搬到佛羅里達展開秀場表演新生活；兩人後來都離婚了。

瓦勒莉說：「我不會想改變曾發生的任何一件事，傑森(羅伊)有他鍾愛的三個漂亮小孩，我則透過音樂貢獻世界。」

2018年2月，羅伊得知瓦勒莉在渥斯特音樂廳表演情人節主題的喜劇，他坐在第一排觀賞，給她個驚喜。

瓦勒莉說：「我看向觀眾席，一時驚呆得說不出話來，心想『我的天呀』」。

三個月後，她搬回麻州，羅伊則在跨年夜向她求婚。