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宜蘭再傳警察酒駕 宜大學生被撞進加護病房

兒罹癌 狠母注射穢物 判刑7年

2019-12-29 14:04世界日報 編譯林梅婕／綜合28日電

印第安納州婦女蒂芬妮‧亞伯特(Tiffany Alberts，)因為在患白血病的15歲兒子點滴袋裡加入排泄物，日前被判七年有期徒刑及五年緩刑。

據馬利安郡(Marion County)檢察官辦公室表示，2016年11月亞伯特的兒子在完成化療後一周，因體內遭受多重細菌感染而引發敗血症被緊急送醫；醫生進行擴大檢查後，認為該症狀並非由任何醫療行為引起。

亞伯特的兒子在住院的期間，醫院的員工透過病房內的監視器，發現亞伯特將不明物體注入兒子的點滴袋中，亞伯特剛開始向檢方表示自己注射的只是水而已。

後來院方決定將亞伯特與其子隔離，兒子的狀況明顯改善許多，因此經過檢方調查後才發現，亞伯特是將排泄物注入兒子的點滴袋。

亞伯特在社群網站臉書(Facebook)上註明，自己是一名特殊教育老師；過去幾年來亞伯特的家庭遭遇許多重大悲劇，包括2016年5月丈夫過世。

據「先驅日報」(Herald Journal)報導，亞伯特的兒子患有輕微自閉症，在2016年7月被診斷罹患白血病，同月26日被送醫治療。

亞伯特另一個13歲的女兒則是患有「濾泡性附屬器腫瘤」，也是癌症的一種；2016年春天接受手術移除癌細胞，手術成功且未再復發。

手術自閉癌症

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