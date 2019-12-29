美路州小飛機墜落撞郵局 5死4傷

路易斯安納州拉法葉(Lafayette)地區28日早上發生小型飛機墜毀意外，機上六人有人罹難，另一人則嚴重燒傷，地面上也有三名居民受波及受傷。

美聯社報導，出事小型飛機原本計畫前往路易斯安納州大美式足球隊季後賽賽場，但起飛後僅兩分鐘，在上午9時22分在機場附近一公里處墜落。拉法葉消防局局長貝努特(Robert Benoit)證實機上有五人罹難，另外一人獲救，但嚴重燒傷有生命危險，死者之一是當地一名體育記者，也是其中一名教練的兒媳婦。

目擊者韋斯特( Alexis West)表示，飛機墜到地面後在空曠的地方著火滑行，草地上留下一條燒焦的痕跡；飛機滑行時撞到附近一棵大樹，樹枝四散，一輛汽車也遭撞翻；飛機其後滑向一間郵局，窗戶爆破四散。當局指出，地面有三名民眾受波及受傷。

出事的是一架螺旋槳引擎的Piper Cheyenne小型飛機，最多可乘載八人，它在上午9點20分起飛，原計畫飛往亞特蘭大附近的Dekalb-Peachtree機場，航程約兩小時，然而在起飛僅兩分鐘即發生意外。據悉出事時，當地多雲但沒有下雨。

韋斯特說，飛機墜到地面後，她的房子都震得搖晃，附近幾輛汽車上的人目睹意外後，有幾人跳出汽車跑往飛機，合力拉出其中一人。救護人員表示，意外裡有四人送往醫院，包括從機上救下來的傷者。

另一個目擊者傑克遜(Kevin Jackson)向當地KLFY-TV表示，當飛機墜毀時，他聽到了「巨大爆炸」聲，並看到了「巨大的火焰」。另外多位目擊者也說，飛機墜落時撞上了汽車，聽到有人在車內尖叫。

現場照片顯示，一輛黑色汽車的殘骸散落在附近郵局停車場周圍，出事飛機仍在燃燒。

美國聯邦航空管理局發言人表示，當局已對今次意外展開調查。