親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

宜蘭再傳警察酒駕 宜大學生被撞進加護病房

美路州小飛機墜落撞郵局 5死4傷

2019-12-29 14:01世界日報 編譯盧炯燊／綜合28日電

路易斯安納州拉法葉(Lafayette)地區28日早上發生小型飛機墜毀意外，機上六人有人罹難，另一人則嚴重燒傷，地面上也有三名居民受波及受傷。

美聯社報導，出事小型飛機原本計畫前往路易斯安納州大美式足球隊季後賽賽場，但起飛後僅兩分鐘，在上午9時22分在機場附近一公里處墜落。拉法葉消防局局長貝努特(Robert Benoit)證實機上有五人罹難，另外一人獲救，但嚴重燒傷有生命危險，死者之一是當地一名體育記者，也是其中一名教練的兒媳婦。

目擊者韋斯特( Alexis West)表示，飛機墜到地面後在空曠的地方著火滑行，草地上留下一條燒焦的痕跡；飛機滑行時撞到附近一棵大樹，樹枝四散，一輛汽車也遭撞翻；飛機其後滑向一間郵局，窗戶爆破四散。當局指出，地面有三名民眾受波及受傷。

出事的是一架螺旋槳引擎的Piper Cheyenne小型飛機，最多可乘載八人，它在上午9點20分起飛，原計畫飛往亞特蘭大附近的Dekalb-Peachtree機場，航程約兩小時，然而在起飛僅兩分鐘即發生意外。據悉出事時，當地多雲但沒有下雨。

韋斯特說，飛機墜到地面後，她的房子都震得搖晃，附近幾輛汽車上的人目睹意外後，有幾人跳出汽車跑往飛機，合力拉出其中一人。救護人員表示，意外裡有四人送往醫院，包括從機上救下來的傷者。

另一個目擊者傑克遜(Kevin Jackson)向當地KLFY-TV表示，當飛機墜毀時，他聽到了「巨大爆炸」聲，並看到了「巨大的火焰」。另外多位目擊者也說，飛機墜落時撞上了汽車，聽到有人在車內尖叫。

現場照片顯示，一輛黑色汽車的殘骸散落在附近郵局停車場周圍，出事飛機仍在燃燒。

美國聯邦航空管理局發言人表示，當局已對今次意外展開調查。

拉法葉位於紐奧良以西約135哩，是路易斯安納州的第四大城市，人口約13萬。

路易斯安納州拉法葉(Lafayette)地區28日早上發生小型飛機墜毀意外，機上...
路易斯安納州拉法葉(Lafayette)地區28日早上發生小型飛機墜毀意外，機上六人有人罹難，另一人則嚴重燒傷，地面上也有三名居民受波及受傷。 美聯社
分享

拉法葉機場郵局

延伸閱讀

影／美小飛機失事墜毀 撞地面車輛釀5死3傷

美小飛機失事前撞地面車輛 機上5死汽車駕駛受...

再轟高雄慶富案 柯文哲：當年有拉法葉、現在有...

哈薩克墜機飛行紀錄曝光 升空一分多鐘就墜毀

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

美國紐約州猶太教堂有持刀者想闖入 多人被砍

2019-12-29 12:12

墜機6死1失蹤 FAA安檢夏威夷觀光直升機

2019-12-29 13:55

甜甜圈店相識 27年後回原地結婚

2019-12-29 14:07

兒罹癌 狠母注射穢物 判刑7年

2019-12-29 14:04

今年已41起 美國大規模殺戮案創新高

2019-12-29 13:11

有電可接卻不用 紐約布魯克林郵輪年排1200噸二氧化碳

2019-12-29 09:25

美休士頓住宅區發生槍擊案 至少2死7傷

2019-12-29 09:14

女力當道！幕前幕後一把抓 2020年女性將支配好萊塢

2019-12-28 23:58

星期人物／「最強吸金機」波拉斯 MLB經紀界之王

2019-12-28 23:36

拍MV遇飛車槍擊 德州休士頓2死6傷

2019-12-28 22:42

沒錢買藍寶堅尼 美父子動手做一輛圓夢

2019-12-28 22:23

逾百萬人被列恐怖分子觀察名單 美法官下令修改

2019-12-28 22:02

夏威夷觀光直升機墜毀 尋獲6遺體、1人下落不明

2019-12-28 14:33

「米老鼠、唐老鴨」報警 控遊客鹹豬手

2019-12-28 13:39

老大哥看著你 美大學推App點名

2019-12-28 13:39

「給他一個自己的家」 美推新策 舒緩青年街友問題

2019-12-28 13:36

氮氣管破裂 堪薩斯州飛機製造廠爆炸11人受傷

2019-12-28 13:24

國際調查報告：常見醫療保險費 美國最貴

2019-12-28 13:23

為了這個原因 FAA提案無人機須公告路線數據

2019-12-28 13:20

每10萬人57遇害 美國巴爾的摩兇案創新高

2019-12-28 13:19

143位遺族指控 重建阿富汗包商「害死美軍 」

2019-12-28 13:19

性侵遭免職大主教 20年送逾60萬給梵蒂岡高層

2019-12-28 13:18

受虐婦女點餐求救 麥當勞員工解危

2019-12-28 13:16

「百萬人列恐怖份子名單」美法官判侵犯憲法人權 要求修改

2019-12-28 13:12

闖美軍佛州基地偷拍 陸男子被逮

2019-12-28 13:08

美眾院通過彈劾 一次看懂川普兩項罪名

2019-12-19 10:14
看更多

熱門文章

月薪90元、棺材用租的…這產油國怎這麼窮？

2019-12-29 09:00

2020年5G題材股誰最夯？ 巴隆周刊：台積電

2019-12-28 18:14

參與足球隊洞穴救援血液感染 泰國海豹隊員去世

2019-12-28 22:17

日教師4年間打包學生剩飯被罰 網轟：扔食物就是良好教育嗎？

2019-12-29 11:09

台女在馬來西亞搭車遭撞1死1傷 肇事者逃逸

2019-12-28 18:30

北海道缺雪 札幌雪祭主辦單位到處找雪

2019-12-28 21:54

「007」總部翻修工程藍圖外流！承包商被解約

2019-12-28 16:21

富還要更富！全球500大富豪2019年究竟又賺了多少？

2019-12-28 20:15

網美出席活動遇襲 自拍竟「遭眾男圍毆凌辱」

2019-12-28 16:26

俄部署極音速武器 軍備競賽再起

2019-12-28 23:38

有電可接卻不用 紐約布魯克林郵輪年排1200噸二氧化碳

2019-12-29 09:25

沒錢買藍寶堅尼 美父子動手做一輛圓夢

2019-12-28 22:23

註冊100多項商標 薩塞克斯公爵夫人梅根想辦報紙？

2019-12-28 21:44

美國紐約州猶太教堂有持刀者想闖入 多人被砍

2019-12-29 12:12

女力當道！幕前幕後一把抓 2020年女性將支配好萊塢

2019-12-28 23:58

拍MV遇飛車槍擊 德州休士頓2死6傷

2019-12-28 22:42

別再說「Holland」了 荷蘭明年起正名「Netherlands」

2019-12-29 14:09

埃及兩起公路車禍至少28死32傷 包括數名亞洲觀光客

2019-12-29 05:53

美國航空業連10年獲利 勞資談判爭調薪和增加福利

2019-12-29 08:51

花數千萬添置突擊步槍 澳洲警方執勤從沒用過

2019-12-29 12:06

科技新題材 巴隆：投資5G 首選台積

2019-12-29 00:05

北溪天然氣2號管線計畫 俄誓言2020年底前完工

2019-12-28 22:08

山火在燒 煙火還是要放！雪梨宣布跨年煙火照常施放

2019-12-29 11:45

索馬利亞首都汽車爆炸 至少造成61死50傷

2019-12-28 16:46

氣候變遷釀災 全球經濟損失慘重

2019-12-29 00:54

NASA明年發射新型火星探測車 尋找古老生命跡象

2019-12-28 21:22

跨年狂歡也不怕！首爾地鐵、貓頭鷹公車延長營業時間

2019-12-29 01:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top