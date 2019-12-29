墜機6死1失蹤 FAA安檢夏威夷觀光直升機

耶誕節後在夏威夷考艾島(Kauai)墜毀的觀光直升機上，七人已有六人確定死亡，一人下落不明；這起事件也再次凸顯觀光直升機的安全問題，國會議員指責缺乏正確安檢程序是肇因之一，要求所有夏威夷觀光直升機立刻進行嚴密安檢。

據警方消息指出，身亡的直升機駕駛為69歲的馬特羅(Paul Matero)，以及兩位乘客分別為47歲的艾米‧蓋南(Amy Gannon)和13歲的喬思琳‧蓋南(Jocelyn Gannon)；其他四位乘客據稱來自瑞士，但身分仍有待確認。

夏威夷州聯邦眾議員凱斯(Ed Case)指責聯邦航空管理局(FAA)，稱該局未徹底執行全國交通安全委員會(NTSB)的更新安檢措施；凱斯認為近幾年來，業者不但忽略提升飛行安檢，甚至不斷增加直升機的載客量和飛行班次。

FAA發言人格雷戈爾(Ian Gregor)回應表示，FAA對所有夏威夷領空範圍內的觀光飛機，都會進行抽樣安檢和例行性安檢，並強調這次的意外不影響FAA對全國觀光飛行的安全疑慮。

雖然這架「歐洲直升機公司」(Eurocopter )的AS350直升機裝有緊急電子定位傳送器，但是意外發生時搜救人員並沒有收到任何定位訊號；格雷戈爾表示，雖然定位裝置在大力撞擊下很可能失去功能，但FAA仍應提升定位裝置的防撞能力。

專門處理飛安事故的辯護律師，同時也是直升機駕駛員的桑格(Ladd Sanger)表示，這次事故的駕駛員遭遇飛行最大的困難，應是考艾島獨特的「微氣候」(Microclimates)；桑格說，微氣候造成氣候現象來去非常短暫，造成難以評估是否適合飛行。