有電可接卻不用 紐約布魯克林郵輪年排1200噸二氧化碳

全球不少港口，包括加州沿海、歐洲部分地區，甚至在中國大陸，都找到辦法解決豪華郵輪停靠時帶來的空氣汙染問題，但在紐約市，這個情況似乎依然無解。

紐約時報報導，前紐約市長彭博與港務局幾年前投入2100萬美元，在紅鉤區（Red Hook）設置「插電式」的岸電設施，避免郵輪靠岸時，燃燒柴油發電產生汙染。

此舉目的為消除每年停泊在布魯克林碼頭的郵輪所排出的1200噸二氧化碳、25噸一氧化二氮（N20），以及大量的有害懸浮微粒。

根據美國環保署認可的一項獨立分析，在不使用岸電設施的情況下，一艘停靠港口的郵輪每天排放的柴油廢氣相當3萬4400輛聯結車；但若接上岸邊電源，幾乎不會排放廢氣。

然而，該系統自2016年開始運作以來，很少真正派上用場。紐約市預計明年宣布擴建並更新布魯克林及曼哈頓的郵輪碼頭的計畫，以容納世界最大的郵輪及更多船隻。可是，卻未計畫進一步擴大岸電系統。

對此，附近居民提出警訊，希望能落實汙染防制措施，他們指責市府和紐約州政府未強制執行，且郵輪公司未善用岸電設施。

嘉年華郵輪公司擁有三艘定期停靠布魯克林的郵輪，公司發言人弗里澤爾（Roger Frizzell）在電郵中說，「保護環境和遵守環保準則為當務之急」。他強調，嘉年華船隊中有40%的船配備使用岸電設施的裝置。

弗里澤爾說，「我們已經投資數百萬美元，為我們的船隻配備岸電及其他新興技術，旨在減少（廢氣）排放及創造更乾淨的環境」。

各政府機構、環保人士和郵輪公司紛紛猜測，為何布魯克林的岸電系統仍未能消除郵輪汙染問題，但唯一能肯定的是，若停靠紐約的郵輪不願意使用，政府也無從管制。