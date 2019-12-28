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氮氣管破裂 堪薩斯州飛機製造廠爆炸11人受傷

2019-12-28 13:24世界日報 編譯馬永慶／綜合27日電

堪薩斯州工廠爆炸，十多人受傷。圖／世界日報提供
堪薩斯州工廠爆炸，十多人受傷。圖／世界日報提供
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當局說，堪薩斯州威契塔市(Wichita)比奇飛機製造廠(Beechcraft)的一條氮氣管破裂爆炸，造成十多人受傷，以及廠房部分坍塌。

賽治維克郡(Sedgwick County)副消防局長韋格納說，爆炸上午8時許在威契塔市東部發生，該郡的緊急醫療服務主管加拉格說，有11人被送往醫院，四人在現場接受治療，沒有人死亡，但其中一人傷勢嚴重。

36歲的工人貝克(Robert Baker)說，事發時他在廠房內，不過在爆炸地點的另一邊，他看見牆壁已變得彎曲。

住在比奇廠房西面一個社區的謝皮斯(Joel Schepis)說，爆炸聲震動他的房屋，灰塵和碎屑穿過天花板的裂縫掉下。

當地的Ascension Via Christi醫療系統發言人哈欽森說，九人被送往威契塔市的聖法蘭西斯醫院。

她說，其中一人最初被列情況危殆，但後來轉為情況嚴重。另外三人最初被列為情況嚴重，後來其中一人轉為情況良好，兩人情況普通。另有四人治療後出院，其餘一人亦快將出院。

調查人員正努力確定爆炸的原因。比奇的母公司德事隆航空(Textron Aviation)的發言人莎拉‧懷特說，該公司亦調查爆炸對廠房的影響。

韋格納說，爆炸是在一條3吋液氮管破裂時發生。官員說，雖然裂口被堵塞，但氣體仍在排出，不過對附近居民沒有危險。

爆炸

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