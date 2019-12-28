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國際調查報告：常見醫療保險費 美國最貴

2019-12-28 13:23世界日報 記者胡玉立／綜合報導

國際醫療價格報告：各種常見醫療保險費用美國最貴。圖／世界日報提供
國際醫療價格報告：各種常見醫療保險費用美國最貴。圖／世界日報提供
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最新出爐的國際醫療保險價格報告再度顯示，美國醫療保險費用比其他國家高得多。

每隔幾年，全球醫療保險公司執行長共同參與的「國際衛生計畫聯合會」（IFHP）都會針對國際常見醫療服務費用發布指南；最新發布的2017年價格報告再次凸顯出一個現象：幾乎所有表單上的價格，美國都比其他國家貴得多。

美國病患和保險公司在藥物、影像檢查、基本健診和常規手術方面，都支付更高價格。這不但讓美國醫療保險非常昂貴，醫療保健業的財力和政治實力也更加雄厚。這表示：想要既得利益者降價，非常困難。

調查發現，在美國，可以打開阻塞心血管的典型血管成形術（angioplasty）平均價格為3萬2200元，但荷蘭只收6400元、瑞士7400元。典型的核磁共振成像檢查（MRI）美國要價1420元，英國450元。美國注射一劑赫賽汀（Herceptin）這種重要的乳癌療法費用為211元，南非只要44元。

幾乎所有價格都是「美國最貴」，只有極少數情況例外。白內障手術在紐西蘭費用更高； Kalydeco這種用於囊性纖維化的新藥，在阿拉伯聯合大公國價格更高。但大多數案例顯示，其他發達國家的醫療服務和藥品價格，都不到美國的一半。醫療成本研究所（HCCI）數據策略主管約翰·哈格雷夫斯說：「美國昂貴的程度，讓人震驚。」

上述國際調查報告重點是放在私人保險公司支付價格。由於許多國家公共衛生計畫費用較低，若以每名患者支付價格來看，許多國家和美國的價格差距可能會更大。這項調查並未列出各國每種醫療程序的詳細價格，但顯然美國幾乎所有醫療服務和藥價都比別國高很多。

美國藥品的高價，讓製藥公司賺了大錢。支付給醫院的高昂費用，讓大型研究醫院和小型郊區醫療服務提供者無債務之憂，醫生因此躋身收入最高行業，不必為學債傷腦筋。這些既得利益團體，當然沒有人會希望減薪。

保險手術

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