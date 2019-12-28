為了這個原因 FAA提案無人機須公告路線數據

FAA提議無人機須公告路線數據以策安全。圖／世界日報提供 分享 facebook

聯邦航空管理局(FAA)26日公布一項影響廣泛的爭議提案，除了最小型的無人機以外，從玩具無人機到大型商用無人機都必須用無線電公告路線數據，這項大範圍新追蹤網絡可讓執法人員知道無人機下落，加強安全並預防恐怖主義。

目前該提案仍待公評，在最後立法前仍有更改空間，這項爭議措施是推動無人機業者的關鍵基石，包括字母公司(Alphabet Inc)無人機公司Wing和亞馬遜送貨無人機Prime Air等企業利用無人機遞送消費者商品。

FAA在聲明中指出：「這是無人交通管制生態系統的重要砌塊。」

根據FAA提案，除了飛機模型業者等單位享有例外，凡是重量超過0.55磅的所有無人機，任何時候皆須以無線電公告其位置和操作方身分。

FAA建議，該局批准的私人企業應建立無人機追蹤系統，複製目前傳統飛機的飛航管制系統。

執法人員和國土安全部先前要求授權追蹤以因應日益增加的無人機威脅，無人機多次發生險象環生的情況，包括出現在機場附近造成飛機停飛、與其他飛機相撞，或者淪為全球恐怖份子的工具。

無人機業者逐漸增加並對此議題出現分歧，娛樂用無人機與其他商用無人機彼此相鬥，絕大多數使用者認為有必要進行某種形式的追蹤，但同時也高度引發政府監控大眾的隱憂。

根據FAA提案，如果無人機業者想要自在操作，必須在無線電波頻上公告身分以便就近監控，而且同步連網上傳資訊。這麼一來，附近其他的無人機和飛機便可繞開淨空，在地警察具有遠端追蹤裝置，可以辨認出不遵守規定的使用者。

通常需要逾一年時間確定提案，此後再過三年才會生效，這代表至少在那之前，可能無法進行例行快遞和其他商用應用。