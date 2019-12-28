每10萬人57遇害 美國巴爾的摩兇案創新高

巴爾的摩凶殺案發生機率達到每10萬人就有約57人遇害，創歷史新高紀錄。圖／世界日報提供 分享 facebook

馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)今年度兇殺案發生機率達到每10萬人就有約57人遇害，創下歷史新高紀錄。

當地最近發生多起槍擊案，其中一天造成八人中彈、三人死亡，還有一天有九人中彈、一人死亡。

警方發表聲明稱，員警26日晚間在普拉特街(Pratt Street)發現一名男子身上有槍傷；警方發言人稱，該名男子送醫後已於27日傷重不治。

巴爾的摩今年因他殺致死的人數在27日達到342人；該市於1993年曾創下353人遇害紀錄，但當時當地人口比現在更多，而經過多年的人口外流，如今當地人口僅逾60萬。

相較之下，紐約市擁有超過800萬人口，今年截至15日，306人遇害。

這是巴爾的摩連續第五年超過300人遇害；2018年總計309人被殺，而2017年以及2015年，也都有342人遇害。

原本巴爾的摩兇殺案發生率已大致逐漸下滑，卻在2015年突然激增；當年發生非裔青年葛瑞(Freddie Gray)在遭警方押送期間死亡的事件，引發民眾暴動。

兇殺案發生率激增的原因眾說紛紜，許多人指責警方在葛瑞案後採取不干涉的方市打擊犯罪；有六名員警因涉及該案而遭起訴，最後沒有一位被定罪。

還有人將原因歸咎於非法槍枝氾濫、毒品問題嚴重、社會不平等、以及被剝奪許多公民權的社區居民找不到理想工作等問題；也有人責怪市政府執政無能。

聯邦與當地執法人員上周推出降低暴力犯罪發生機率的新一波政策，包括聯邦政府撥款，可望幫助警力擴編，並贊助一項前導計畫，在歷來犯罪率最高的幾個月分，出動三架偵察機在該市上空盤旋。