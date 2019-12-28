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性侵遭免職大主教 20年送逾60萬給梵蒂岡高層

2019-12-28 13:18世界日報 編譯郭宣含／綜合27日電

性侵去職華府前樞機和大主教麥卡瑞克，曾送錢給天主教高層，包括兩名教宗。圖／世界日...
性侵去職華府前樞機和大主教麥卡瑞克，曾送錢給天主教高層，包括兩名教宗。圖／世界日報提供
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「華盛頓郵報」27日報導，根據財務紀錄，華府前樞機和大主教麥卡瑞克(Theodore E. McCarrick)在過去近20年一共送出逾60萬元給羅馬等地有力的天主教神職人員，包括梵蒂岡高層、多名教宗顧問和兩名教宗。

麥卡瑞克基金的支票提供新面向，有助了解他如何晉升到美國天主教教會高層，而且儘管2000年代初期就面臨不檢點指控仍處於高位。

教宗方濟各(Pope Francis)2月免除麥卡瑞克的神職，因為麥卡瑞克被控50年前曾性侵一名青少年，這是羅馬天主教史上首次有樞機因性侵遭免職。

外界已知麥卡瑞克曾性騷擾多名神學院成年學生，但方濟各被控多年一直無視有關麥卡瑞克的性侵指控。

華郵引述教會帳目和多名教會前職員報導，麥卡瑞克從2001年起陸續送出60萬元以上的支票給天主教高層，收受人超過100人，其中部分人士直接涉及麥卡瑞克行為不檢點的評估作業。

這些支票開自華盛頓的「大主教特別基金」(Archbishop`s Special Fund)；教會前職員表示，該基金使麥卡瑞克得以向天主教金主募款，並在幾乎無人監督的情況下支出。

華郵報導，麥卡瑞克在2001年和2005年寄出9萬元給波蘭籍教宗若望保祿二世(Pope John Paul II)；教宗本篤十六世(Pope Benedict XVI)一共收到29萬1000元，其中一張25萬元的支票是2005年5月他繼位若望保祿二世一個月後所收到。

這些教宗的代表拒絕評論或表示不清楚特定支票的資訊，梵蒂岡也拒絕回應。若望保祿二世的前個人秘書表示，給教宗的捐款會轉交給樞機主教，這是天主教會神職人員中僅次於教宗的職位。專家警告，這類贈禮可能也會轉到教宗慈善機構。

一名收受支票的梵蒂岡神職人員告訴華郵，麥卡瑞克的禮物用於合適用途，而且從未影響樞機決策；方濟各則未出現在支票受益人名單中。

教宗性侵梵蒂岡

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