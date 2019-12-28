受虐婦女點餐求救 麥當勞員工解危

男子（左）女友受不了他的暴力相向，求救麥當勞員工。 分享 facebook

加州聖荷昆郡(San Joaquin County)警長辦公室透過臉書專頁發文指出，感謝速食連鎖店麥當勞(McDonalds)為遭受虐待及淪落人蛇集團掌控的受害婦女，提供了安全庇護場所，得以等待救援。

聖荷昆郡警長辦公室26日在臉書發文中寫道，一名受虐婦女在麥當勞洛迪(Lodi)分店員工協助下，24日順利獲得救援。

警方指出，24日下午2時過後不久，這名走進位於洛迪的麥當勞連鎖店，請求櫃台人員打911電話報警，並留下她的車牌號碼，詢問店員能否幫她躲起來。

警方指出，這名婦人使用洗手間之後，再度回到櫃台準備點餐，此時卻遭到與她同行的男子瓦倫索拉(Eduardo Valenzuela)阻止，命令她使用得來速(drive- thru)即可。

婦人開著車輛來到得來速窗口時，透過唇型向麥當勞員工說「救我」(help me)，員警這個時候剛好抵達，店內員工緊急告知警方，求救婦人還在得來速車道。員警將她的車子攔下時，瓦倫索拉坐在前座。

警方調查發現，瓦倫索拉曾有對這名婦女施暴的前科，員警在後車箱起出一把在外州遭到通報遭竊的槍械，當場逮捕瓦倫索拉。婦人對警方供稱，瓦倫索拉逼迫她開車載他去探望他的家人，並威脅要取她性命。

瓦倫索拉以四項重罪罪名被移送法辦，包括恐嚇威脅、偷竊、非法持有武器等，法官將保釋金訂為36萬元。

擁有這家麥當勞連鎖店經營權的黃金州餐廳集團(Golden State Restaurant Group)指出，旗下每家餐廳都是獲得認證的「安全庇護所」(Safe Place)，為有緊急需求的民眾提供求救及得以獲得安全的保護。