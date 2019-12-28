「米老鼠、唐老鴨」報警 控遊客鹹豬手

扮迪士尼卡通人物報警，控遊客伸鹹豬手或不當接觸。圖／世界日報提供 分享 facebook

在佛羅里達州「迪士尼世界」（DisneyWorld）扮演米老鼠、米妮和唐老鴨的員工，12月分別向警方報案，指遊客對他們不當接觸、還有人伸出「鹹豬手」亂摸。

橘郡警長辦公室指出，扮演米老鼠的36歲女性員工報案表示，12月4日有一位奶奶五度拍打她所穿戴的米奇卡通人物頭，她因此脖子受傷、送醫治療。至於扮演米妮和唐老鴨的員工則報案說他們被遊客不當亂摸。此前，11月已有一名51歲男子被控和飾演迪士尼公主的員工合照時摸了她的乳房，遭警方逮捕。

迪士尼發言人安德里亞·芬格（Andrea Finger）發表聲明指出，「所有人在工作時都應覺得安全，所有演員若有任何不舒服，都應講出來。迪士尼提供多種資源保護演員福祉，包括現場執法人員和在必要時提供協助。」

被指亂拍卡通人物米老鼠的頭導致演員受傷的那名奶奶家人，在媒體與他們聯繫後才知道有員工因此送醫。布恩·謝爾（Boone Scheer）向媒體表示，他的岳母拍米奇的頭，是因為她兩歲的孫子非常緊張，她想向他證明，他不該害怕那個大頭囓齒動物。謝爾說，「她幾乎沒有碰到他。她無意傷害米老鼠，她的動作很輕。」

警長事件報告另指出，同一天，裝扮成米妮（Minnie Mouse）的36歲迪士尼員工，與來自明尼蘇達州一名男子和他的妻子合影時，米妮給了這個男人一個擁抱，他則摸了她胸部三次。該員工後來透過照片，向主管確認該男子是61歲、來自明尼蘇達州布魯斯特的遊客。這名員工最後決定不提告，但該男子據稱另曾於5日在「奇幻王國」與其他演員有「不當的互動」。該名男子後來被禁止進入所有迪士尼主題公園。

至於唐老鴨遇襲案發生在12月3日，一名60多歲女遊客在「動物王國」餐廳要求親吻唐老鴨；當天扮演唐老鴨的18歲演員表示同意，該遊客卻開始亂摸唐老鴨的手臂、胸部、腹部和臉部，甚至瘋狂地「將手伸入該角色服裝裡，觸摸了她的胸部。」服務員後來把該名員工帶到休息室。該員工後來向警方表示，該遊客可能有老年癡呆症，她決定不提出告訴。