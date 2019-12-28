影／兩傻狗寒夜迷路 暖心司機助牠們與飼主團圓

美國威斯康辛州密爾瓦基在耶誕節前發生一則暖心故事：一名公車司機準備結束夜班，卻在把車開回調度站時發現，寒冷的路上竟有兩隻狗狗無助地遊蕩，這名好心的司機於是決定打開車門，邀請兩隻狗狗上車取暖，之後更助牠們與飼主團員。

密爾瓦基郡運輸系統（MCTS）表示，公車司機格拉博斯基（Jamie Grabowski）18日深夜跑完最後一趟車時，剛好看到一隻鬥牛犬和一隻杜賓狗在路上遊蕩，當下立刻停車拉開窗戶，要牠們趕緊回家。眼見兩隻狗仍在原地徘迴，可能會被汽車撞到，那時外面低溫更只有攝氏零下6度，格拉博斯基於是決定把牠們哄上公車。

監視器畫面可見，就在格拉博斯基打電話聯繫調度員時，兩隻狗興奮地在車上探險。自稱天生就能和狗對話的格拉博斯基隨後跟牠們玩在一起，直到巡邏員警抵達，用警車將兩隻狗送到動保機關，並通知飼主前來領回。