冬風暴襲南加州中西部 年底節慶假期交通噩夢

冬季風暴耶誕節期間為南加州帶來豪雨和山區大雪後，本周末襲向大平原區和中西部。圖為加州滑雪勝地大熊山大雪紛飛。(美聯社) 分享 facebook

冬季風暴耶誕節期間為南加州帶來豪雨和山區大雪後，本周末襲向大平原區和中西部，使有些地區年底節慶假期的旅客行車搭機更加困難。

洛杉磯以北山區耶誕夜大雪紛飛，一度迫使5號州際公路關閉。耶誕節當天洛杉磯地區豪雨傾盆，到26日降雨量1至3吋，洛杉磯市區也有1.75吋，局部地區出現迅洪。

激烈擾動的氣團使聖塔芭芭拉南部25日晚上發布龍捲風警告，橘縣26日也發布警告，幸而沒有證實出現龍捲風。

這個強烈氣團正向東北移動，嚴重影響從加州到大湖區的交通。西南部地區到27日將繼續雨雪交加，大平原區28日和29日晚上受到影響，從德州到大湖區部分地帶可能下大雨和暴雷雨。

南加州、科羅拉多、猶他、亞利桑納和新墨西哥州部分地區，直到27日晚上交通可能因雨雪嚴重受阻。

天氣網站警告說，南加州山區隘口、亞利桑納北部40號州際公路、新墨西哥州阿布奎基以北的25號州際公路，行車可能特別困難。

AccuWeather網站說，隨著這個氣團移動，從亞利桑納、新墨西哥到科羅拉多將下雪，到28日平原區中部和北部也將受到影響。

國家氣象局說，落磯山南部一些地區降雪量可能多達一呎。等這個氣團與從加拿大南下的冷氣團撞擊，科羅拉多、堪薩斯和內布拉斯加州將冰雪霰交加。

AccuWeather網站說，內布拉斯加部分地區、南北達科他東部、明尼蘇達西端28日晚上到29日可能遭到狂風暴雪侵襲。

俄亥俄河流域和美國東岸地區29日可能因此下雨，新英格蘭北部和紐約上州可能下冰雨和雪霰，從波士頓到華府的95號州際公路交通也將受到影響。

冬季風暴侵襲東岸的時機，可能影響節慶期間的交通，尤其如果最大的雨勢在29日晚上出現。