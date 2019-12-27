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黃石公園汽船噴泉進入異常活躍期 今年狂噴47次

2019-12-27 14:56世界日報 編譯樊蕙／綜合26日電

黃石公園裡的「汽船噴泉」今年噴發47次，超越往年，可能代表它進入了異常活躍期。(...
黃石公園裡的「汽船噴泉」今年噴發47次，超越往年，可能代表它進入了異常活躍期。(Getty Images)
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黃石國家公園(Yellowstone National Park)「汽船噴泉」(Steamboat Geyser)超越了往年噴發紀錄；美國地質調查局(U.S. Geological Survey，USGS)稱，該噴泉今年噴發47次，顯示它進入了異常活躍期。

國家公園管理局(National Park Service)稱，汽船噴泉是全球噴發高度最大的活噴泉，最高可噴發至300呎；「比靈斯日報」(Billings Gazette)報導，今年6月汽船噴泉才剛創下最短噴發間歇期紀錄，兩次噴發只間隔三天。

「今日美國報」(USA Today)報導，汽船噴泉曾在1911到1961年間大致沉寂；從2015到2017年完全沒有噴發，卻在2018年創下噴發32次的紀錄。

火山學家珍妮‧克里普納(Janine Krippner)說，民眾不必過度擔心噴泉噴發次數增加是否與黃石「超級火山」(supervolcano)有關；她推文寫道：「黃石間歇噴泉系統極佳，除了為它提供熱能的岩漿系統之外，與其他岩漿活動無關。」

黃石超級火山目前沒有噴發跡象；該火山的破火山口長45哩、寬30哩，約相當於羅德島(Rhode Island)面積，研究過此破火山口的科學家2018年說，該火山噴發前，其地下系統可能會發出警訊長達10年，而且目前看來要再等數千年才可能發生。

黃石國家公園水文學家對「國家公共廣播電台」(NPR)透露，汽船噴泉底下的區域尚未經過繪製標示，但當地的地震感測器顯示，汽船噴泉的水源可能深達130呎，比多數間歇噴泉更深，也就表示水溫更高，可能是該噴泉可噴發至300呎高的原因之一。

全球自然間歇噴泉總共1000座，其中半數都位在黃石國家公園；國家公園管理局稱，唯一曾噴發得比汽船噴泉高的，只有紐西蘭的懷芒古噴泉(Waimangu)，但它已經逾100年沒噴發了。

黃石國家公園紐西蘭地震

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