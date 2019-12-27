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貿易樂觀展望助油價漲至逾三個月高點 金價持穩

2019-12-27 07:44經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周四上漲至逾三個月高點，主因美中貿易協議樂觀展望及美國原油庫存下降。金價持穩在1,500美元上方，投資人為美股強勁漲勢告一段落做準備。

布蘭特原油期貨上漲0.72美元或1.07%，結算價報每桶67.92美元；西德州原油期貨收漲0.57美元或0.93%，結算價報每桶61.68美元，均創9月17日以來最高紀錄。

美國總統川普表示，將與中國大陸國家主席習近平舉行儀式，簽署貿易協議；北京也宣布，正與華府商討貿易協議的簽署儀式。

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）的減產，推動布蘭特油價在2019年上漲25%。美中貿易協議樂觀展望，扶助美股締造收盤新高，也支撐油價。

美國石油協會（API）表示，上周美國原油庫存減少790萬桶，高於分析師的預期。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「股市強勁，加上庫存大幅下降，帶動油價漲勢。此外，OPEC將擴大減產。」

金價周四升至近兩個月高點，因投資人正在為股市的強勁漲勢告一段落做準備。

黃金現貨上漲0.8%，報每英兩1,511.13美元。美國黃金期貨上漲0.7%，結算價報每英兩1,514.40美元。

RJO Futures市場策略師Alex Turro說：「金價後市將受到央行購買、需求增強、強勁的技術面和市場支持等因素支撐。」

鈀金上漲近1%，報每英兩1,901.54美元。

油價金價美股

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