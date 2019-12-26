親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿協終成形
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

生物力學之父 中研院院士馮元楨辭世享嵩壽

未送聖誕導彈禮物 川普淡定嘲諷北韓

2019-12-26 19:27台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

川普輕描淡寫地諷刺，暗示金正恩可能打算送他「一件精美禮物」，而不是導彈發射一類的...
川普輕描淡寫地諷刺，暗示金正恩可能打算送他「一件精美禮物」，而不是導彈發射一類的事。（photo by Piqsels）
分享
北韓給美國的聖誕禮物跳票了？針對目前北韓領導金正恩說要給川普送「聖誕禮物」，隨著節日過去，國際情勢無聲無影沒有騷動。川普輕描淡寫地諷刺，暗示金正恩可能打算送他「一件精美禮物」，而不是導彈發射一類的事。川普說：「我可能會從他那裡得到一個漂亮的花瓶吧，天曉得？」

川普平靜過聖誕節

根據《CNN》報導，朝鮮官員說，對核計劃至關重要的一系列試驗，似乎預示31日將發生更大的事件。美軍太平洋空軍司令說，北韓有可能發射遠程導彈，川普已就此問題與中國和日本進行磋商。

川普在海湖莊園與美軍進行視頻電話會議時被問到，他為妻子梅蘭妮亞準備了什麼聖誕節禮物？他回答說：「我為她準備了一張十分精美的卡片。」他說：「我還在準備禮物，好嗎？」按照美國的傳統，12月25日是送出聖誕節禮物的日子。

北韓謀劃暗潮洶湧

根據《今日美國》報導，北韓領導金正恩對兩國之間朝鮮半島無核化談判的進展感到不耐煩，並承諾如果沒有達成協議，將為美國提供一份「聖誕節禮物」。本月初，北韓外交部發表聲明，重申達成協議的最後期限，並重申說：「將獲得什麼樣的聖誕節禮物，這完全取決於美國。」

除非平壤完全宣誓放棄其核武庫，否則美國不願大刀闊斧地削減經濟制裁，這已經讓飽受打擊的北韓經濟雪上加霜。金正恩表示反對，要求終止這些經濟制裁，然後再簽署任何裁撤核武軍備協議。

自5月以來，北韓已經進行了10多次短程導彈和火箭試驗。中情局前韓國問題分析師蘇美·特里說，她希望金正恩於1月1日宣布放棄，並結束為期2年的核試驗和遠程導彈試驗。美國駐聯合國大使凱利·克拉夫警告說，平壤可能正在計劃使用遠程彈道導彈技術發射航天器。

【更多精采內容，詳見

北韓川普金正恩

延伸閱讀

2020年川普可能面對的外交危機 北韓排第一

金正恩的耶誕禮選擇很多？專家：北韓從未停止造...

學者預期：蔡英文總統連任兩岸關係將更惡化

真的快簽了！中國外交部：正安排簽署中美首階段...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

不再只當配角 耶誕應景影片亞裔主角增加

2019-12-26 18:47

美國軍力被中國、俄羅斯趕超 難再維持戰場優勢

2019-12-26 17:53

2020年川普可能面對的外交危機 北韓排第一

2019-12-26 17:53

芝城耶誕爆槍案／子彈破窗入 女童被射中命危

2019-12-26 15:26

這個小鎮「禁丟雪球」被笑無趣 警拍片「雪」恥

2019-12-26 15:26

白鬍男搶銀行 空中撒錢喊耶誕快樂！

2019-12-26 15:26

美警察耶誕前夕攔車送錢 駕駛人大吃一驚

2019-12-26 14:53

年末假期來了 哈佛教授告訴你如何花錢買快樂

2019-12-26 14:22

熱門文章

影／8公分巨蟑「臨盆難產」獸醫搶救保母子均安

2019-12-25 21:40

內衣也被監控！日本恐怖黑校規 16萬學生拒上學

2019-12-26 10:00

殺四口一家、搶3萬日圓 中國籍男子今在日本被執行死刑

2019-12-26 12:47

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

2019-12-26 15:34

最窩心的耶誕老人 她交換到比爾蓋茲37公斤耶誕大禮！

2019-12-25 22:41

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top