未送聖誕導彈禮物 川普淡定嘲諷北韓

川普輕描淡寫地諷刺，暗示金正恩可能打算送他「一件精美禮物」，而不是導彈發射一類的事。（photo by Piqsels） 分享 facebook 北韓給美國的聖誕禮物跳票了？針對目前北韓領導金正恩說要給川普送「聖誕禮物」，隨著節日過去，國際情勢無聲無影沒有騷動。川普輕描淡寫地諷刺，暗示金正恩可能打算送他「一件精美禮物」，而不是導彈發射一類的事。川普說：「我可能會從他那裡得到一個漂亮的花瓶吧，天曉得？」

川普平靜過聖誕節

根據《CNN》報導，朝鮮官員說，對核計劃至關重要的一系列試驗，似乎預示31日將發生更大的事件。美軍太平洋空軍司令說，北韓有可能發射遠程導彈，川普已就此問題與中國和日本進行磋商。

川普在海湖莊園與美軍進行視頻電話會議時被問到，他為妻子梅蘭妮亞準備了什麼聖誕節禮物？他回答說：「我為她準備了一張十分精美的卡片。」他說：「我還在準備禮物，好嗎？」按照美國的傳統，12月25日是送出聖誕節禮物的日子。

北韓謀劃暗潮洶湧

根據《今日美國》報導，北韓領導金正恩對兩國之間朝鮮半島無核化談判的進展感到不耐煩，並承諾如果沒有達成協議，將為美國提供一份「聖誕節禮物」。本月初，北韓外交部發表聲明，重申達成協議的最後期限，並重申說：「將獲得什麼樣的聖誕節禮物，這完全取決於美國。」

除非平壤完全宣誓放棄其核武庫，否則美國不願大刀闊斧地削減經濟制裁，這已經讓飽受打擊的北韓經濟雪上加霜。金正恩表示反對，要求終止這些經濟制裁，然後再簽署任何裁撤核武軍備協議。

自5月以來，北韓已經進行了10多次短程導彈和火箭試驗。中情局前韓國問題分析師蘇美·特里說，她希望金正恩於1月1日宣布放棄，並結束為期2年的核試驗和遠程導彈試驗。美國駐聯合國大使凱利·克拉夫警告說，平壤可能正在計劃使用遠程彈道導彈技術發射航天器。

【更多精采內容，詳見 】