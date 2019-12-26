不再只當配角 耶誕應景影片亞裔主角增加

耶誕節期間，各大片廠與電視頻道紛紛推出應景影片，今年亞裔演員在多部佳節電影中擔任主角，而不像以往多演輕鬆搞笑的配角。

Netflix(網飛)原創電影「雪戀三部曲」(Let It Snow)，描述暴風雪在耶誕夜席捲一座小鎮，故事最重要的主角就是由亞裔美國演員飾演；菲律賓裔男演員雅各·貝塔隆(Jacob Batalon)與日本、菲律賓、夏威夷混血的女星安娜·阿卡娜(Anna Akana)都飾演要角。

Lifetime頻道的30部耶誕電影中，有兩部是由亞裔演員飾演主角，一部由拉丁美洲裔演員主演；近期推出同婚廣告引發的軒然大波的Hallmark，各頻道推出的40部佳節電影中，卻幾乎完全沒有亞裔或拉丁美洲裔的主角。

除了環球影業(Universal Pictures)的「去年耶誕節」(Last Christmas)有亨利高汀(Henry Golding)和楊紫瓊之外，亞太裔(Asian American Pacific Islanders)以及拉丁美洲裔演員通常很難在佳節電影中挑大梁；非裔演員則在Hallmark、Lifetime、以及相對較小眾的歐普拉電視網(Oprah Winfrey Network)等頻道的電影中，人數明顯增加。

研究機構尼爾森(Nielsen)今年5月公布研究報告稱，根據人口與購買能力，亞裔美國人已經成為全美成長速度最快的族群；2018年亞裔消費金額達到1兆元，81%亞裔家庭訂閱至少一家線上影音串流平台服務，比例較全國總人口高出19%。

來自紐約市的娛樂記者與評論員坎丹絲‧弗雷德里克(Candice Frederick)說，尤其是電視台等片廠，還是「更願意砸下數百萬元重金聘請白人演員，而不是有色人種」；她說，儘管Hallmark頻道迎合的觀眾屬於「願意買單的中產階級白人」，還是有「黑人娛樂電視台」(Black Entertainment Television，BET)這樣的頻道可以服務其他族群。