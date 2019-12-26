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2020年川普可能面對的外交危機 北韓排第一

2019-12-26 17:53世界日報 編譯盧炯燊／綜合25日電

川普爭取在2020年連任總統，儘管外交政策很少成為競選重點，但他面臨2020年的動盪世界，全球多處的熱點正以各種方式考驗他；國會山莊報(The Hill)列出川普在來年所面對的五項外交政策危機，才說要給川普「耶誕禮物」的北韓，就名列第一。

川普在新的一年第一個要應對的就是北韓，平壤已威脅要向給美國一份「耶誕禮物」，美國官員及東亞分析家預計，這份「禮物」將是一次遠程導彈試驗。

去年初川普與金正恩會談後，北韓暫停試射導彈，然而它今年試射了十多枚導彈，緊張局勢持續升溫，說不定又回到以前「火與怒」的日子。

其次是阿富汗及敘利亞；美國最近與神學士重新談判，過去數星期不斷傳出川普會宣布從阿富汗撤走8600名美軍。而川普今年10月突然下令從敘利亞撤走美軍，被指出賣敘利亞庫德族，引發盟友不滿，最後仍有600名美軍留在敘利亞。

川普早已明確表示，他希望在2020年大選前從這兩個地方撤走所有美軍，然而若真的從這個熱點完全撤軍，極有可能給國內外帶來危機。

第三則是土耳其。與敘利亞潛在危機最緊密相連的就是土耳其，其實在土耳其向敘利亞庫德族軍隊發動攻擊時，這個危機便已存在。

報導說，相信到了2020年，土耳其軍隊仍留在敘利亞東北部，庫德族軍隊指責它違反停火協議，而安卡拉提議重新安置敘利亞難民，不少人批評這相當於種族清洗。

參議院外交關係委員會已提出制裁土耳其法案，但安卡拉威脅，如果美國會通過制裁，它就會將美軍趕出現時的空軍基地。

伊朗問題在新的一年也可能變得棘手；美國在2019年幾次出現在與伊朗開戰的邊緣，預料在2020年雙方緊張關係持續。

川普在2018年退出伊朗核協議後，加緊制裁伊朗。隨著川普維持對伊朗的最大壓力，美伊之間的軍事對抗威脅會繼續存在。

第五則是各地的抗議運動，從伊朗到香港再到伊拉克，示威抗議運動於2019年在全球出現，任何一個運動都可能在2020年升級。

在伊朗，由於燃油價格飆升引發的抗議活動，是伊斯蘭革命以來該國最嚴重的動亂，川普政府不但支持抗議者，並宣布制裁有關伊朗官員。

香港在6月中因反修例而引起的抗議活動仍在持續，中國指美國是幕後黑手；儘管川普在美中貿易談判中甚少觸及香港問題，但他也簽署了香港人權法案。

至於伊拉克，抗議者已舉行了三個月示威遊行，要求打擊貪腐及遏止伊朗的影響，最少有500多名抗議者死亡，近2萬人受傷，但示威仍未停止。

川普伊朗敘利亞

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