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美國軍力被中國、俄羅斯趕超 難再維持戰場優勢

2019-12-26 17:53世界日報 編譯中心／綜合報導

智庫專家指美國軍力正被俄羅斯和中國趕超，美國可能在未來戰爭中力不從心；經過幾十年無敵世界，現在美軍第一次要準備面對旗鼓相當的對手。從前美軍一直維持對潛在對手的絕對優勢。

英國廣播公司(BBC)中文網報導，在冷戰期間，美國以軍事技術優勢抵消蘇聯軍隊在規模，空間和時間上的優勢。冷戰後經過改革和裝備現代化的俄軍和中國軍隊成為美軍的主要擔憂，甚至被認為美國軍事上的噩夢。

智庫防務專家格瑞(Dan Goure)22日發表在「國家利益」雜誌文章指出，中國正在迅速變成美國軍事地位的最大威脅，例如中國在南海擴張軍事實力，在網路上咄咄逼人態勢，都顯示中國政府正在投入大量資源和精力發展軍事戰略。

報導指，智庫「蘭德公司」在去年關於俄羅斯挑戰的報告中指出，西方在過去25年中的歷次衝突中都擁有空中優勢。美國空中力量在中東、巴爾幹、阿富汗地區發揮主宰作用，保護美軍和盟國軍隊免受敵方火力攻擊，而且有能力提供可靠的炮火支援，為西方軍事行動提供了前所未有的自由。但如果美國在未來衝突中面對一個力量接近的地區強國，上述優勢可能蕩然無存。

格瑞撰文說，除非美軍近期採取措施，否則不僅會無法匹敵，而且面臨失敗風險。到目前為止，美軍在戰爭衝突中享有許多優勢，諸如安全不受干擾的後勤保障基地，完全的空中優勢，不用擔心受遠端火力打擊的危險，加上還有通訊通暢的保障。但在未來衝突中美軍可能不再享有上述優勢。俄羅斯已顯示出迅速動員及部署多兵種部隊的能力。

但相比俄羅斯，中國有能力投入更多經濟技術資源發展軍力，因此成為美國更具有潛力的敵手。中國目前是世界第二大經濟體，而且還在不斷擴大，其絕對經濟規模可望在2030年超過美國。中國軍隊得益於快速經濟發展和軍事技術發展，通過獲取已有的武器技術正在迅速開發自己的先進武器，而且也在尋找能夠打亂美軍戰場作戰系統的途徑，致力於發展遠端武器，而且在人工智慧發明取得領先。

美軍國軍俄羅斯

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