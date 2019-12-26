白鬍男搶銀行 空中撒錢喊耶誕快樂！

科羅拉多一名男子耶誕夜前夕搶劫科羅拉多泉市的一間銀行，但未據為己有，而是一面高喊「耶誕快樂」，一面把搶來的現鈔扔向空中，撒給路人作為「耶誕禮物」；這名蓄白鬚男子隨後在一間咖啡店裡被逮捕。

蓄白鬍的65歲男子奧利佛23日下午搶劫科州第二大城市科羅拉多泉(Colorado Springs)的學院銀行(Academy Bank)；據當地KKTV電視台引述一名目擊者報導，奧利佛搶劫後步出銀行時，高叫「耶誕快樂」，並將搶劫得來的金錢向四周扔灑。

該名目擊者表示，有部分途人拾起金錢送還銀行，而奧利佛則步向附近的星巴克坐下來，似乎是在等待警方；趕到現場的員警在沒有遭到反抗下，將奧利佛逮捕。

警方目前仍未公布奧利佛的做案動機，只表示他「持械進入銀行」並拿走數目不詳的現金；丹佛郵報( Denver Post)引述警方消息報導，仍有數千元不知下落。

警方表示，奧利佛搶劫時威脅說要動用武器，之後帶著金額不明的現金離開銀行；但丹佛郵報報導說奧利佛在搶劫時並沒有使用武器。

科羅拉多泉的KKTV電視台報導，目擊者巴斯卡說，奧利佛步出銀行，把錢扔得「到處都是」；巴斯卡說，圍觀人群撿回一些錢還給銀行，奧利佛則走到附近的星巴克坐下。

丹佛郵報引述警方說法報導，還有「成千上萬元」尚未尋回。

髮色灰白，蓄著白色絡腮鬍的奧利佛現被拘禁在艾柏索郡(El Paso County)一所監獄內，保釋金為1萬元，暫定26日出庭。