這個小鎮「禁丟雪球」被笑無趣 警拍片「雪」恥

在威斯康辛州沃沙市(Wausau)打雪球戰可能會害你坐牢，因為該市規定不得朝人丟雪球，但這項規定也飽受訕笑；如今該市官員打算在下屆市議會會議中，將「雪球」一詞從該規定中除去。

沃沙市1962年訂定一條法律：「民眾不得徒手或靠任何其他工具，對任何其他人丟出或射擊任何物品、箭、石頭、雪球或其他投射物或拋射體。」

這個3萬8000人的沃沙市以花崗岩採石場、西洋參農場和速降滑雪聞名，該市官員終於厭倦外人屢次嘲笑他們這項法規，他們開始對這項傳統趣味皺眉。社群媒體的網友紛紛嘲笑，若想在該市丟雪球打雪戰可能要坐牢；體育媒體Barstool Sports還稱沃沙市是「美國最爛城鎮」。

因此沃沙市民選官員打算在下一屆市議會中表決，該市是否要將雪球戰一詞從可能犯罪的條文中刪去，不過丟投箭、石頭和其他投射物依舊違法。

沃沙市前市長、現任市議員琳達．羅倫斯(Linda Lawrence)表示，最近委員會會議一再討論雪球的議題，她預測市府明年1月將從法規中除去雪球一詞。羅倫斯指出，她真的帶了一顆剛捏好的雪球到會議室，並在會議室中丟來丟去，最後這顆雪球落在警察局長打開的筆電上。

羅倫斯指出：「幾年前，我們有一項法規提到妓院和外屋的用語……但我們將這些詞從書中拿掉了。」

不過市議員辯駁，全國州法和市政法中也有很多經常讓人遺忘的奇怪法規，就這方面看來，該市也無錯處。

沃沙市警察局為了表明該市對雪球的立場，本月公布一部有關雪球規定的影片，代理局長巴恩斯(Matt Barnes)站在雪場，其他警察則開心朝彼此丟雪球甚至丟向巴恩斯；市長梅爾克(Robert Mielke)表示，媒體說本市很無趣，這並非事實。

巴恩斯也耐心重申，這項法規是為了社區安全而設立，過去15年沃沙市警察局引用該法規的次數不超過12次，其中兩次是有人故意朝行經的車輛丟雪球；他指出：「有趣的雪球大戰就是有趣的雪球戰，這不是我們會拿來執法的事情。」