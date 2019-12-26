芝城耶誕爆槍案／子彈破窗入 女童被射中命危

耶誕節凌晨芝加哥街頭發生一起槍擊案，卻讓一名在家中客廳看電視的七歲女童無端遭殃，至截稿時為止仍未脫離險境。

芝加哥警方表示，25日凌晨1時30分在芝城西南區一棟公寓內，一名七歲女童獨自在家中客廳看電視；當時屋外有另一名38歲男子，正在躲避嫌犯的攻擊，該嫌犯向男子開槍數次，其中一發子彈擊中男子腿部，但另一發子彈卻射穿女童家的窗戶，擊中女童的腹部。

女童原住在芝加哥郊區的漢諾威公園(Hanover Park)，耶誕節特地和家人拜訪住在布萊頓公園(Brighton Park)的親戚；據稱槍擊案發生前，女童正和其他表兄妹在客廳玩耍，當時女童的祖父母和其他長輩聚集在飯廳聊天。

警方表示，本為攻擊目標的男子後來也被送往聖安東尼醫院(Saint Anthony Hospital)，他的情況已穩定下來，將轉往至西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)；截至25日下午，警方仍未逮捕任何嫌犯。

媒體Tribune shows播出的一段新聞影片可以看到，案發後一名醫護人員將女童抱出現場送上救護車，三名看似為家屬的人士也跟在一旁守候；女童隨後被送往醫院急救，警方則在被攻擊的住宅附近蒐證。

芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)稍早也表達對家屬的關切，並公開呼籲民眾若掌握任何案發資訊，請立即提供給警方，協助找出這名兇手。

本案已經是芝加哥近日來第二起在佳節期間，有孩童受到傷害的事件；第一起為萬聖節在芝城西南區小村(Little Village)，一名七歲孩童在向街訪鄰居討糖時遭到槍枝攻擊，所幸這名孩童緊急送醫後並無生命危險。