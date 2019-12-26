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9歲後首次有自己的家！緩解遊民問題 從年輕人下手

2019-12-26 14:12聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國一直有嚴重的遊民問題，為防範貧困街友的人數攀升，聯邦政府和加州的地方機構以年輕人為對象，展開救助的新嘗試。

洛杉磯時報報導，待過寄養家庭的22歲青年克里斯田日前開心向人展示他新租的公寓，這是他9歲以來首次擁有自己的家。他說：「真不敢相信這是我的房子。我的家，我做主，不必守別人訂的規矩。」

克里斯田過去3年居無定所。他年滿18歲時依法離開寄養家庭，但沒多久就因為車禍導致腦部受創，陷入昏迷6個月。醒來後有將近一年的時間，他在街友收容中心過夜。他不願意透露全名，怕影響未來找工作。

由於美國住房和城市發展部（HUD）的新濟助方案「寄養青年獨立計畫」（Foster Youth to Independence）經國會通過--旨在防範18-24歲寄養兒出身的年輕人淪落到無家可歸--加上地方政府和慈善組織的協助，克里斯田已搬進一間一房一廳的公寓。

HUD最近提供2萬4000個名額的租金補助，大部分是給去年才離開寄養系統的人。美國每年約有2萬3000多名青年因為已成年而離開寄養照護系統，估計其中四分之一四年內會淪為街友，更高的比率是沒有穩定的住處。

另在橘郡聯合勸募（Orange County United Way）的大傘下，慈善組織「合力終結遊民」（United to End Homelessness）再籌得14.8萬美元，幫忙支付押金、家用電器、鍋碗瓢盆、清潔用具和租屋保險費等，讓包括克斯田在內共25位曾是寄養兒的青年有了自己的家。

觀察上述計畫執行情形的「合力終結遊民」組織總監海侯說：「我認為這展現了公民營機構合作的集體影響力，我們各盡所能、團結在一起。」

社工人員表示，第一次見到克里斯田時，以為他的年紀更輕，後來才知道，是腦部創傷影響了他的口語表達能力。儘管克里斯田面對的挑戰很大，但他仍計劃找一份工作、取得高中同等學力鑑定證書，並且考到駕照。

洛杉磯遊民問題嚴重，許多人在路邊搭帳篷為家。美聯社
洛杉磯遊民問題嚴重，許多人在路邊搭帳篷為家。美聯社
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離開寄養系統後居無定所的美國加州居民克里斯田（圖中）與住房和城市發展部（HUD）...
離開寄養系統後居無定所的美國加州居民克里斯田（圖中）與住房和城市發展部（HUD）代表合照。他因為HUD的補助，以及地方政府和民間慈善組織的合力協助下，日前入住第一間自租公寓。取自推特@HomelessnessOC
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寄養家庭青年街友

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