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影／行善或炫富？美饒舌歌手貧民區大灑鈔挨轟

2019-12-26 12:40聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

美國饒舌歌手Blueface日前在社群媒體上貼出一段影片，顯示他在耶誕節前夕跑到洛杉磯的貧民區大撒鈔票，引發網友熱議；有人讚揚此舉，但多數人怒嗆他侮辱窮人。

Blueface23日在自己的推特上分享這段影片，標題寫道「施予的季節（The season of giving）」。影片中，他來到洛杉磯貧民區，站在車頂上從袋子裡拿出大把大把的鈔票，居高臨下地把錢拋到空中。

附近路人、遊民見狀迅速包圍車子，開始瘋狂爭搶鈔票，相互推擠，不但單車倒在地上，更有人也因此摔倒。在發現Blueface灑完後，還有人大喊「沒了嗎？沒了嗎？」場面一片混亂。

這段影片迅速引爆網友熱議，有部分網友熱情留言「下次來紐約」、「再沒有其他像你這樣熱心回饋的饒舌歌手了」。但多數人大罵他此舉侮辱人，「你這樣丟錢就像在恥笑他們」、「你有什麼毛病」、「這真的很噁心」；還有網友說他這種做法，讓他想到總統川普當初在颶風瑪莉亞之後，去波多黎各慰問丟衛生紙的畫面。

22歲饒舌歌手Blueface出道僅2年快速走紅，今年2月跟Cardi B合作推出《Thotiana》，至今已在YouTube上擁有1.7億點擊量，登上《告示牌》百大單曲榜，聲勢看漲。他拍攝MV總是誇張地穿金戴銀、撒鈔票。

美國饒舌歌手Blueface日前在社群媒體上貼出一段影片，顯示他在耶誕節前夕跑到...
美國饒舌歌手Blueface日前在社群媒體上貼出一段影片，顯示他在耶誕節前夕跑到洛杉磯的貧民區大撒鈔票，引發網友熱議；有人讚揚此舉，但多數人怒嗆他侮辱窮人。Twitter/@bluefacebleedem
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洛杉磯衛生紙

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