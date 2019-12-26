影／行善或炫富？美饒舌歌手貧民區大灑鈔挨轟

美國饒舌歌手Blueface日前在社群媒體上貼出一段影片，顯示他在耶誕節前夕跑到洛杉磯的貧民區大撒鈔票，引發網友熱議；有人讚揚此舉，但多數人怒嗆他侮辱窮人。

Blueface23日在自己的推特上分享這段影片，標題寫道「施予的季節（The season of giving）」。影片中，他來到洛杉磯貧民區，站在車頂上從袋子裡拿出大把大把的鈔票，居高臨下地把錢拋到空中。

附近路人、遊民見狀迅速包圍車子，開始瘋狂爭搶鈔票，相互推擠，不但單車倒在地上，更有人也因此摔倒。在發現Blueface灑完後，還有人大喊「沒了嗎？沒了嗎？」場面一片混亂。

這段影片迅速引爆網友熱議，有部分網友熱情留言「下次來紐約」、「再沒有其他像你這樣熱心回饋的饒舌歌手了」。但多數人大罵他此舉侮辱人，「你這樣丟錢就像在恥笑他們」、「你有什麼毛病」、「這真的很噁心」；還有網友說他這種做法，讓他想到總統川普當初在颶風瑪莉亞之後，去波多黎各慰問丟衛生紙的畫面。