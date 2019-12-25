川普今年送出收到什麼樣的聖誕禮物？

（德國之聲中文網）前不久，朝鮮方面曾警告說，如果美國仍不改變對朝鮮的"敵對態度"，它將於年底前尋求"新方法"。朝鮮威脅說，收到什麼樣的"聖誕禮物"取決於美國自己。

有不少專家分析認為，朝鮮可能會在聖誕節期間舉行洲際彈道導彈的試射。不過昨天（12月24日）美國總統川普的態度則十分輕松。他在位於佛羅裡達的海湖莊園對媒體表示："讓我們看看會发生什麼。沒准是個很漂亮的禮物。可能他（金正恩）送給我的不是導彈試射而是個漂亮的花瓶。"

川普說："我們會知道這份驚喜到底是什麼，而且我們也會成功應對的。"川普還再次強調，他和朝鮮領導人金正恩的關系很好。不過，盡管"川金會"已經舉行了三場，川普又不時地對金正恩說出一些誇贊之詞，但是美國敦促朝鮮實現去核化的努力到目前為止仍然無果。

昨天，中日韓三方在成都舉行的第八次中日韓領導人會議上，對朝鮮半島局勢進行了深入討論。據報道，三國領導人同意加強三方協調以實現朝鮮半島無核化，但日韓兩國沒有公開支持中國關於解除聯合國對朝制裁的呼籲。

"我還在准備禮物"

川普在海湖莊園與美軍進行視頻電話會議時被問到，他為妻子梅拉尼婭准備了什麼聖誕禮物。他回答說："我為她准備了一張十分精美的卡片。"他說："我還在准備禮物。好嗎？我還有點時間，雖然時間不多了，但是還有點時間。"按照美國的傳統，12月25日是送出聖誕節禮物的日子。

據悉，去年梅拉尼婭過生日的時候，川普也只是送了一張漂亮的卡片給她。

洪沙/王凡 （德新社、法新社）

【 本文章由德國之聲授權提供】