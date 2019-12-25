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把自己變真正耶誕老人 紐約男子改名Santa Claus

2019-12-25 17:38世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

紐約有個熱愛耶誕節的白髮男子，不僅看上去像耶誕老人，連名字都叫「耶誕老人(Santa Claus)」。

61歲、半退休的克勞斯(Santa Claus)是消防噴頭工程師、經營一家名為Santa`s BBQ外燴公司。他的原名是帕斯庫齊(Frank Pascuzzi)，但2000年代初期在曼哈頓梅西百貨擔任五年耶誕老人的工作經驗，讓他樂此不疲，之後繼續在社區和私人活動中扮演耶誕老人。2012年，他決定到法院正式改名為「Santa Claus」。

幾乎全心全意投入耶誕老人的角色扮演的克勞斯說，「現在我有證據證明我就是我所說的那個人。突然之間，一切變得更神奇了。」

他留著天然的白鬍鬚，手當班時穿著的紅色耶誕老人衣服。最近還上eBay買了一個以前紐約中央公園用過的雪橇，整修使用，為的就是想讓孩子們對自己看到的「耶誕老人」心悅誠服。

育有兩子兩女的克勞斯，坦承自己童年並沒有美好的耶誕節回憶，但他20多歲的一個耶誕節前夕，正為到處買不到兒子想要的「金剛戰士」(Power Ranger)禮物發愁時，在一家玩具店裡遇到一個穿著紅色法蘭絨襯衫的白鬍男人，那人走到商店後頭找出一個「金剛戰士」，說「我特別替你留著的。」之後就不見人影。這段神奇經驗，讓克勞斯從此改變對耶誕老人的看法。

克勞斯的妻子仍保留婚後姓名貝蒂·帕斯庫齊(Betty Pascuzzi)，但她持續支持丈夫；克勞斯對改名毫不後悔，但他說，耶誕老人有良善名聲，自己最大的挑戰是不能發脾氣或行為不佳，「我學會做一個更好的人。」

耶誕節紐約

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