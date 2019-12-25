繼承父業！猶他失聰耶誕老人 人工耳蝸改變人生

猶他州男子伍德曼斯失聰多年，安裝人工耳蝸再次聽到聲音後，喜極而泣。(YouTube截圖) 分享 facebook 猶他州一名男子伍德曼斯(Mark Woodmansee)，每到耶誕節就會裝扮成耶誕老人來娛樂孩子們，然而這項工作在他聽力受損後卻漸漸開始變得困難。

子承父業的伍德曼斯在16歲那一年，第一次代替父親前往鹽湖城的社會服務組織Camp Kostopulos服務，裝扮成耶誕老人表演給孩童和身障人士欣賞，從此之後的40年伍德曼斯就沒有停止扮演過耶誕老人。

伍德曼斯也從父親那裡繼承了耶誕老人的服裝，父親當時告訴他，讓他繼承耶誕老人的工作只有一個條件：「必須保證耶誕老人會在慈善活動中出現。」

伍德曼斯答應了父親，經常帶著耶誕禮物去參加募款活動，也時常幫助需要的民眾；扮演耶誕老人帶給孩子們快樂，似乎是伍德曼斯的天職，直到40歲後伍德曼斯的聽力出現問題。

伍德曼斯的聽力持續變差，他也愈來愈難理解孩子們說的話，當孩子們來跟他要禮物的時候，他們說的每句話都變成只是咀嚼在嘴裡，沒有任何意義的文字。

伍德曼斯開始畏懼和群眾互動，也擔心自己無法扮演好耶誕老人，即使他使用助聽器，他的聽力仍無法像從前一樣；他知道要能繼續扮演耶誕老人，就必須盡快找到其他辦法。

2016年伍德曼斯裝了人工耳蝸(Cochlear Implant，俗稱人工電子耳)，據人工耳蝸的製造商Cochlear Americas表示，人工耳蝸和助聽器不同，它能將聲音轉換成數位訊號刺激聽覺神經，幫助聽者的腦部更容易接受到聲音的訊息。

當伍德曼斯開啟他的人工耳蝸，他的世界瞬間從寂靜變得豐富，失聰幾年後再次聽到聲音，伍德曼斯喜極而泣，這樣動人的畫面也被攝影機捕捉下來，讓Cochlear Americas告訴其他人，人工耳蝸可以如何改變他們的人生。