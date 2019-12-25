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同工不同酬！扮耶誕老公公與老奶奶 時薪差很多

2019-12-25 17:44世界日報 編譯林梅婕╱綜合24日電

45歲的安·沃托(Ann Votaw)目前在老年安養中心擔任活動策畫主任，今年她將穿著愛德華時代(Edwardian)風格的裙裝，展現全新風格的「耶誕老奶奶」。

沃托回想2017年為了給社區的孩童表演，她第一次扮演耶誕老奶奶：「我完全不記得我在做什麼，我帶著假髮，然後模仿耶誕老人齁齁齁的笑聲，那時候的樣子其實有點嚇人。」

去年沃托參加密西根州一場研習營，對方指定她和耶誕老人串場表演，沃托說：「我好緊張，那時候一個禮拜我會有兩天扮成耶誕老太太的樣子，到火車站練習跟人互動」；今年耶誕表演前夕，沃托又到火車站開始重複練習。

儘管沃托在火車站賣力的表演得到迴響，徵求耶誕活動表演的廣告上，仍不見耶誕老太太的徵人項目；經過不斷強力向活動經紀公司推薦自己，沃托上一季也只得到兩次演出機會，而且都是在郊區的耶誕派對上，和耶誕老公公一起表演。

耶誕活動經紀公司Real Beard Santas of America創辦人哈金斯(Joe Harkins)說：「紐約市和其他鄉鎮不同，在城外大家都希望看到耶誕老公公和老太太一同牽手出席，但是六年來我只遇過兩次客人單獨指定要耶誕老奶奶。」

全國最大的耶誕表演經濟公司All Time Favorites，總裁哈瑞爾(Brian Harrell)說：「耶誕老奶奶的薪資行情往往不如耶誕老公公，頂多就跟精靈差不多而已。」

哈瑞爾補充，有蓄鬍的耶誕老人時薪約在200元到300元之間；過去哈瑞爾也幫耶誕老奶奶們極力爭取薪資平等：「她們所需要的表演技能是一樣的，但業界並不認同，耶誕老奶奶的時薪通常都低於100元。」

沃托現在仍努力向紐約主題公園爭取耶誕活動的表演機會，她已經投資將近2000元在表演服飾、訓練和廣告上，然而目前為止她所得到的報酬粗估僅500元。

火車站薪資廣告

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