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全美中餐館漸變少 第二代不願接手5年來關1200家

2019-12-25 17:47世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

紐約時報報導，過去五年來，中餐館在全美各地都會區餐廳數量當中，占有的比例逐漸下跌，許多中餐館負責人對於兒女沒有興趣接手，頗感欣慰。

來自中國的謝湯姆(Tom Sit，姓名均音譯)買下位於哈德遜谷(Hudson Valley)的吳氏餐廳(Engs)已有40多年，如今開始考慮退休。大半輩子的時間，謝湯姆與妻子每周七天都在餐廳忙著，每天工作12小時；從年輕到步入老年，他都在同一個廚房掌廚，若有熟客上門，他則安排客人坐在三個女兒寫功課的桌子用餐。

20年前，妻子堅持下，謝湯姆才開始每周休息一天。現年已經76歲的他，即將升格外公，每周工作仍長達80小時，體力越來越吃不消。謝湯姆三個已經成年的女兒都有大學學歷，也有高收入工作，對於接手父親的中餐廳毫無興趣。

謝湯姆的狀況就是現今全美各地許多中餐廳的縮影，年邁的餐廳老闆即將退休，但下一代卻不想接管事業。這些餐廳老闆的兒女在美國成長、受教育，追求自己的職業發展，他們所從事的專業工作，與需要耗費大量勞力的餐飲業，截然不同。

評價網站Yelp最新統計顯示，全美規模最大的前20名都會區裡，中餐廳在當地所有餐廳當中占有比例持續減少，從五年前的平均7.3%一路縮水到目前的6.5%。如果換算成餐廳數量，五年來全美前20名都會區裡共計減少了1200家中餐廳，但就在同期之間，這20個都會區裡總共卻新增了1萬5000家餐廳。

就算在有著歷史最悠久中國城的舊金山，中餐廳占當地餐聽數量比例在過去五年間，也從10%滑落到8.8%。

紐約時報分析，第二代不願接班，便是中餐廳持續減少的主要原因。

「幸運餅編年史」(The Fortune Cookie Chronicles)作者、紀錄片「尋找左宗堂雞」(The Search for General Tso)製片李珍妮(Jennifer 8. Lee)指出，由第一代移民創立的中餐廳逐漸歇業，其實反映出一段成功的故事，「這些人到美國落腳之後，辛苦開餐廳把孩子養大，而現在他們的兒女已經不需要再靠餐廳維生了。」

紐約時報

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