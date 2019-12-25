影／凱文史貝西再發詭異耶誕問候 要大家「以德報怨」

名譽掃地的奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey），事隔一年在24日耶誕夜，再次《紙牌屋》（House of Cards）角色上身，拍攝詭異耶誕影片，呼籲大家要「以德報怨」，似乎在暗示什麼。

在這段短短一分鐘的影片，凱文史貝西再度化身《紙牌屋》主角總統安德伍（Frank Underwood），獨坐火爐前對民眾講話，「你們不會認為我會錯過祝你們耶誕快樂的機會吧」。

凱文史貝西口操安德伍獨特的南方口音說道：「隨著我們即將步入2020年，我想為著世界之善投下一票。是啊，我知道你們在想什麼。他是認真的嗎？我非常認真。這也沒那麼難，相信我。」

「下次有人做了你不喜歡的事，你可以發動攻擊，但你也可以停火，做出乎意料之舉，以德報怨。」言下之意似乎在尋求民眾的原諒，不過多數網友反應直接表態「不原諒」，直言要他別回來，僅有少數網友表示希望他回來重拍《紙牌屋》第六季。