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影／凱文史貝西再發詭異耶誕問候 要大家「以德報怨」

2019-12-25 14:29聯合報 編譯尤寶琪／即時報導

名譽掃地的奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey），事隔一年在24日耶誕夜，再次《紙牌屋》（House of Cards）角色上身，拍攝詭異耶誕影片，呼籲大家要「以德報怨」，似乎在暗示什麼。

在這段短短一分鐘的影片，凱文史貝西再度化身《紙牌屋》主角總統安德伍（Frank Underwood），獨坐火爐前對民眾講話，「你們不會認為我會錯過祝你們耶誕快樂的機會吧」。

凱文史貝西口操安德伍獨特的南方口音說道：「隨著我們即將步入2020年，我想為著世界之善投下一票。是啊，我知道你們在想什麼。他是認真的嗎？我非常認真。這也沒那麼難，相信我。」

「下次有人做了你不喜歡的事，你可以發動攻擊，但你也可以停火，做出乎意料之舉，以德報怨。」言下之意似乎在尋求民眾的原諒，不過多數網友反應直接表態「不原諒」，直言要他別回來，僅有少數網友表示希望他回來重拍《紙牌屋》第六季。

2017年10月，凱文史貝西遭前百老匯演員安東尼瑞普(Anthony Rapp)指控，在他未成年時企圖性騷擾。凱文史貝西對此道歉同時也宣布出櫃，但演藝事業仍直墜谷底。2018年耶誕夜，他上傳了一段詭異影片，以《紙牌屋》中總統安德伍角色身分，訴說過去一年經歷的性侵指控，引起網友熱議。

名譽掃地奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey），事隔一年在24日耶誕夜...
名譽掃地奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey），事隔一年在24日耶誕夜，再次《紙牌屋》（House of Cards）角色上身，拍攝詭異耶誕影片，呼籲大家要「以德報怨」，似乎在暗示什麼。KEVIN SPACEY
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性侵性騷擾

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