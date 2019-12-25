科州亞裔少女隆胸腦損昏迷 家屬提告

科羅拉多州一名亞裔女子在接受隆胸手術期間，因麻醉藥引起併發症，導致腦部嚴重受損，她的家人日前提起訴訟，控告施行手術的醫務人員。

「今日美國報」報導，訴狀指出，18歲的艾瑪琳‧阮(Emmalyn Nguyen)自8月1日接受手術以來，一直處於「無反應/意識最低的神經狀態」。

她的母親琳恩‧范(Lynn Fam)說：「她的身體仍在那裡，但昏迷不醒，所以我們覺得失去了女兒。」

訴狀稱，施行麻醉及進行手術的醫生和護士疏忽，沒有提供足夠的護理，導致艾瑪琳心臟驟停而使腦部受損。

艾瑪琳為了提升自我形象而求諸手術，她來到綠林村(Greenwood Village)科羅拉多美容整形手術醫院(Colorado Aesthetic and Plastic Surgery)，原是要接受一項標準手術。

但參與手術的醫生和護士在為艾瑪琳麻醉後，沒有監測她的生命體徵，並且離開手術室15分鐘。

訴狀說：「艾瑪琳接受麻醉後，被遺忘在手術室裡。」

當醫護人員返回手術室時，艾瑪琳的嘴唇和臉已轉為藍色，心跳停止。

醫務人員為她施行心肺復甦術至少兩次，雖然她的心跳率穩定下來，但仍毫無知覺。

但他們沒有打911，也沒有通知艾瑪琳的家人發生什麼事。在接下來的五個小時，她躺在手術台上，沒有反應。

訴狀還指出，醫務人員「故意向她的母親隱瞞她的情況」。直到那天晚上較後時間才打出911。艾瑪琳被送往附近一家醫院，該處的醫生確定她因心臟驟停而受到嚴重的缺氧性腦損傷。

艾瑪琳在該醫院留醫22天，隨後被轉移到一家長期護理機構，她目前仍住在那裡。

美國整形醫師學會表示，雖然隆胸是一種普通手術，2018年在美國進行了超過30萬起，但當中存在風險，包括由麻醉藥引起的併發症。