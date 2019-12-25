爽身粉致癌？聖路易法院「罕見」挺嬌生

在一向挺消費者的聖路易市，大藥廠「嬌生」卻取得勝利！路透 分享 facebook

在一向挺消費者的聖路易市，大藥廠「嬌生」卻取得勝利！聖路易市法院陪審團日前以9：3的票決數，判定現年56歲原告維琪‧佛瑞斯特(Vickie Forrest)敗訴，認為她主張30多年前使用含滑石粉成分的嬌生爽身粉，導致她後來罹患卵巢癌一說不成立。

原告律師團對此判決表示遺憾，而嬌生對此尚未置評。

「美聯社」報導，佛瑞斯特的律師團表示，住聖路易市的佛瑞斯特2012年診斷出卵巢癌已到第二期，經由外科手術及化療後，目前病情有所緩解。

律師米多斯(Ted Meadows)發表聲明說，嬌生得以繼續販售它們的含滑石粉爽身粉，而危及女性健康，真是令人遺憾的事。

目前有數千名女性興訟，宣稱嬌生爽身粉導致她們罹患卵巢癌，聖路易市案件為其中之一。其他訟案另宣稱，滑石粉類產品導致間皮瘤。有陪審團判決製藥廠敗訴，必須給付數十億元的傷害賠償，但某些判決因司法管轄問題，遭到推翻。

嬌生藥廠一直主張其嬰兒爽身粉用來安全，不會導致癌症，而且在下級法院敗訴後，一定上訴。聖路易陪審團最新判決出爐，嬌生公司迄今尚未置評。

聖路易法院陪審團經常對身為原告的消費者很友善。2018年7月，陪審員曾判決，嬌生嬰兒爽身粉含石棉成分，導致22名女性罹患癌症，必須賠償47億元給控方及其家人。

滑石粉由礦物質沉積層開採提煉，會因石棉而受污染；嬌生表示，對其爽身粉會做例行測試，以確保不含石棉。