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救護員疑用眼藥水毒死妻 詐領保險金

2019-12-25 13:41世界日報 記者胡玉立╱綜合報導

救護員用眼藥水毒死妻子，詐領保險金。圖片來源：TNS
救護員用眼藥水毒死妻子，詐領保險金。圖片來源：TNS
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北卡羅來納州一名救護人員被控在一年前用眼藥水毒死了自己的妻子、詐領保險金；整樁案子是在死者母親對女婿迅速出現新歡起疑報案之後，急轉直下；現年35歲的嫌犯約書亞·洪沙克(Joshua Lee Hunsucker)日前被捕，並被控一級謀殺罪，若遭定罪，將面臨終身監禁或死刑。

檢方20日表示， 洪沙克的妻子史黛西．洪沙克(Stacy Robinson Hunsucker)在死前幾年患有心臟疾病，2018年9月23日在家中過世。洪沙克向警方、友人和丈母娘談到自己發現妻子去世的說法不一，他曾說妻子病發時他在外散步，也說他在家門口確認車子有無鎖好，另對丈母娘表示他當時在廚房使用電腦，後來才看到妻子癱在沙發上。但檢方指控說，洪沙克是訓練有素的醫護人員，其實是他用眼藥水殺死了妻子。

北卡州保險廳律師格林(Jordan Green)指出，調查人員在訊問洪沙克後認為，他使用了消除紅眼症狀的眼藥水四氫唑(tetrahydrozoline)殺妻；這種藥劑常見於Visine等眼藥水品牌。

格林表示，毒理學家和心臟病學家聲稱這種藥物會對心臟造成重大影響，並在極短時間內導致心臟停頓或心力衰竭；與史黛西的死亡症狀相符合。

洪沙克在妻子過世後，領到25萬元身故保險金；對妻子的死毫無悲傷跡象，不到半年就另結新歡。丈母娘蘇西．羅賓遜(Suzie Robinson)懷疑女婿早有外遇，向北卡州保險廳提出保險欺詐指控。

美國廣播公司(ABC)新聞報導，洪沙克以妻子是器官捐贈者為由，拒絕為她做屍體解剖，迅速將她遺體火化。但相關調查並沒有因為屍體已火化而出現瓶頸。

格林20日向法官表示，他們發現史黛西是透過一家私人公司進行器官捐贈，因此拿到了史黛西的血液樣本，在送往實驗室化驗發現，她血液裡有很高的四氫唑含量。

保險器官捐贈屍體

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