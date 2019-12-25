旅美暢銷書大陸作家陳達去世 享年57歲

陳達（1962-2019） 美聯社 分享 facebook 旅美大陸作家陳達（Da Chen）因肺癌病逝，享年57歲。陳達幼年在大陸文革時期遭到迫害，他的自傳式小說《造》（Colors of the Mountain）備受好評，成為暢銷書作家。

他的近作《紅月少女》（Girl Under a Red Moon）三個月前剛出版。

陳達以優異的成績錄取北京語言文化大學，畢業後留校任教。後來內布拉斯加大學提供獎學金，他回憶身上只帶30美元和一支視為珍藏的竹笛赴美，靠在餐館打工自立更生。不久，他拿到哥倫比亞大學法學院獎學金，又轉赴紐約。畢業後任職於華爾街的投資銀行，也在那個時候開始提筆寫作。

他原本想學知名作家約翰．葛里遜（John Grisham）寫法律驚悚小說，但據他的編輯、後來的妻子描述，第一本寫的不好，第二本平平。後來陳達依妻子建議，寫自己在中國經歷的故事，結果《造》出版後，成為紐約時報暢銷書，並譯成七種語言在全球出版，他後來幾本作品還成為學校的教材。

陳達其他作品還有《水聲》（Sound of the River）、《兄弟手足 》（Brothers: A Novel）。他也為青少年寫了幾本奇幻小說，如《漫游的武士》（Wandering Warrior）。