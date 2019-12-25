還抱有美國夢？當地人自己點出國家的10大問題

美國國民便選出了他們國家正面臨的各種問題，而其中的前10大衝擊，確實是社會上普遍棘手的無奈。 美聯社 分享 facebook 美國（USA），一般來說都帶給世人繁榮、進步、引領全球經濟腳步起飛的強盛國度印象，更由於英語的普及，許多人都冀望著美國夢，期待能在這文化的大熔爐，實現心中之夢想藍圖。

加上好萊塢電影的蓬勃、明星光環的映照，美國總是有讓人悠然神往的魅力。但若你只看到流行文化渲染鼓舞的美好，而忽略了底層人民之無奈，那所映照出的人性現實，著實是你我難以想像的哀戚。

在美國知名網站《thetoptens》中，美國國民便選出了他們國家正面臨的各種問題，而其中的前10大衝擊，確實是社會上普遍棘手的無奈。（註：槍枝問題分別被排在31名和48名。）

10、恐怖份子

美國身為國際強權，在世界各主要的紛爭點，都有美軍進駐的蹤跡，但也正因為太過強勢、觸手廣泛，對許多回教國家來說，是個頭號敵人般的存在。

自911事件以後，敏感的恐怖攻擊議題成了美國人至今最惶恐的陰影。雖然隨著維安升級、危機意識提高，但對美國境內生活的中東人民，大多面臨著歧視的對待；也有評論強調，「與恐怖主義鬥爭的人，只會製造更多的恐怖主義。」

身為美國前總統，歐巴馬（Barack Obama）雖然普遍評價良好，不僅是首位擁有非裔血統的美國總統，也在種族的包容和諧上，有著功不可沒的地位，更曾獲頒諾貝爾和平獎之殊榮。

但在這份評價名單中，歐巴馬因為政治立場的關係被列為第9名，主要評價他不知百姓之苦、對細節的輕忽、冷漠的態度、醫療保健問題等，但實際上還是有許多人在替歐巴馬抱不平，認為他是難得一見的好總統。

在美國，校園霸凌問題是許多身為台灣人的我們難以想像的沉重，各種因為意見不合的排擠、外貌長相和膚色問題的差異，對心智尚未成熟的學生來說，都是可以大力攻訐和謾罵的痛點。

根據統計，每年有超過10％的被霸凌者選擇逃學，甚至在受不了同儕的壓力之下選擇自殺，影集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）便是利基在校園暴力的基礎下，揭開霸凌、強姦與自殺的討論及反響，有著醍醐灌頂的震撼。

美國的毒品氾濫問題非常嚴重，它已經到了一種有心想要取得，便能夠輕易獲取的普遍，這不包含在某些州已經合法化的大麻，其它如海洛因、安非他命、古柯鹼的問題，也在黑社會和幫派的掌控下十分囂張。

也正由於市場龐大，中南美洲的毒品製造，大多出口往美國，許多年輕人在誘惑下吸食，不僅在金錢上有著巨大損失，連帶家庭、友情的破碎，都是種難堪的遺憾。

6、腐敗

美國人把腐敗問題列為國家面臨的第6大問題，這包含「腐敗和愚蠢的政治議程，將終結美國」，當中斥資要1萬億美元的醫療改革，就成了問題之一。

許多人認為，美國的貪腐十分嚴重，只是在各種層層的法律包裝和規避下，人們只是用更聰明的方式貪汙，並沒有因為民主而比較清廉。

5、教育

在美國這樣如此發達的國家，也許教育從來不是外人應該擔心的問題，但結果卻不然。事實上，美國的教育問題主要集中在課程、資金和管理方面，因為各州發達與否的現象，也影響著資源嚴重分配不均的窘境。

因為幅員遼闊，美國學校的教育質量非常懸殊，甚至在私立學校內強制加入宗教課程，以達到從小宣揚教義的信念；而在語言上，將近90％的學校都使用英文，卻沒有注意到許多移民孩子也許對英文並不熟悉，評論強調，「美國人根本沒有真正了解其它文化，並給予尊重。」

4、破壞環境

國力強盛的美國，製造了全球泰半市場需要的商品，卻也在各種自然資源的予取予求背後，成了破壞環境的始作俑者，各種二氧化碳和碳足跡，都在全球名列前茅。

以瓶裝水為例，根據統計，光是美國人每年需要用1700萬桶石油、1000億多加侖的水來生產寶特瓶，而寶特瓶回收轉換的再製率又不高，導致每年需要更多鑽油井才能滿足人類的需求，生態就不斷惡性循環下去。

事實上，生產1公升的寶特瓶，需要約18公升的水才能製成，然後在它離開生產線後，所有的運輸、販售、回收通通都需要用到水，為了一瓶水而花更多的水去生產，是很弔詭的。

種族歧視的問題一直是美國最嚴重的殘酷，白人的種族優越凌駕於黑人、亞洲人之上，1960年代以前的各種輕蔑，相信是許多人現在難以想像的難堪。

雖然時至今日，歧視的問題已經漸漸消彌，但在許多內陸的州，人們心底的優越感還是明顯存在。縱使教育和宣導，讓人學習包容和同理心的重要，但許多根深蒂固的價值觀，卻很難讓某些人改變。

2、不尊重世界其它地區

由於美國的國勢強盛、語言普及，這使得不少美國人心中，國家是唯一強盛的存在，這樣子的傲慢自大在許多節目都會輕易展現，各種瞧不起他國的輕蔑語調，天天都在社會中上演。

評論道，「美國是個非常強大且富裕的國家，它們有時候會利用這種力量和財富幫助他國受益，但更多的情況下卻相反，美國常常讓其它國家的人自卑，甚至低估他人的存在。」

目前正面臨彈劾危機的川普（Donald Trump），打從上任前的各種言論就普遍受到抨擊，但這沒有使他聲勢削弱，反而鼓動了基層百姓的心聲，讓他成為美國總統。

川普嚴重的「白人至上」精神，體現在他各種詭異的政策上，包含加厚美、墨邊境的圍牆，這導致硬體建設的費用高築，對非法移民殘酷且嚴格的潛返政令，還衍生根本沒必要的危機。

此外，公開表示全球暖化是假議題、退出巴黎協定、不在乎環境污染等政策，讓許多歐巴馬時代致力推行的環保理念化為泡影，加上各式荒謬的歧視女性、種族言論爭議，也是他嚴重面臨的問題。