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美元指數文風不動 英鎊止住五連跌

2019-12-25 07:34經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美元周二在耶誕夜前交易持穩，衡量主要貨幣隱含波動率的指數觸及逾五年低點。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）不變於97.654。10年期美國公債殖利率短暫回落至1.9%以下，然後反彈至1.903%左右，低於去年年底2.68%的水準。美國公債現貨於美東時間下午2點收盤。

美國總統川普周二表示，如果北韓試驗洲際彈道飛彈，美國將採取措施「因應」；川普還表示將與中國舉行貿易協議簽字儀式。

歐元兌美元接近持平，報1.1085美元。英鎊兌美元結束五日跌勢，上漲0.2%至1.2956美元。 美元兌日圓下跌不到0.1%至109.38日圓。

衡量主要貨幣隱含波動率的指數觸及逾五年低點。路透
衡量主要貨幣隱含波動率的指數觸及逾五年低點。路透
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