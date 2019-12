匪徒便利店搶錢 被退伍軍人店員擊斃

東灣灣岬便利商店Kams Market遭持槍搶劫,搶匪遭店員擊斃。(電視新聞截圖) 分享 facebook 擊斃搶匪的店員卡斯普維奇慶幸自己還活著。(電視新聞截圖) 分享 facebook

美國舊金山東灣一名便利商店店員22日晚上開槍擊斃一名持槍搶匪,他事後看到自己與搶匪搏鬥的影片,才意識到當時有多危險。

東灣康曲柯士達縣(Contra Costa County)警方23日證實,位於灣岬(Bay Point)Port Chicago Highway的便利商店Kam’s Market ,22日晚上發生持槍搶劫事件,搶匪遭店員擊斃。

影片來源:YouTube

便利商店監視錄影機錄下的畫面顯示,22日深夜11時左右,兩名蒙面的歹徒走入Kam's Market便利商店,其中一人走到貨架間的走道上,另一人則直接走向櫃台,店員卡斯普維奇(Mark Kasprowicz)當時正站在收銀機後面。從畫面可以看到走向櫃台的歹徒揮舞著手槍,把卡斯普維奇推倒在地,然後開始搜刮收銀機裡的現金。

被推倒在地的卡斯普維奇趁歹徒不注意,迅速從收銀機下的抽屜拿出一把槍,與歹徒短暫搏鬥,接著聽到兩聲槍響,兩名歹徒立即逃離現場,被第二名歹徒以槍威脅的另一名店員也走出來協助受傷的卡斯普維奇。

We just talked to the clerk who was pistol whipped during a robbery last night. He says the ER nurses told him they could see the imprint of the gun in his head. He is ok. He shot and killed his attacker. pic.twitter.com/0yfIbSYGRi