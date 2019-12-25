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匪徒便利店搶錢 被退伍軍人店員擊斃

2019-12-25 06:33世界日報 編譯組／灣區23日電

東灣灣岬便利商店Kams Market遭持槍搶劫，搶匪遭店員擊斃。（電視新聞截圖...
東灣灣岬便利商店Kams Market遭持槍搶劫，搶匪遭店員擊斃。（電視新聞截圖）
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擊斃搶匪的店員卡斯普維奇慶幸自己還活著。（電視新聞截圖）
擊斃搶匪的店員卡斯普維奇慶幸自己還活著。（電視新聞截圖）
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美國舊金山東灣一名便利商店店員22日晚上開槍擊斃一名持槍搶匪，他事後看到自己與搶匪搏鬥的影片，才意識到當時有多危險。

東灣康曲柯士達縣（Contra Costa County）警方23日證實，位於灣岬（Bay Point）Port Chicago Highway的便利商店Kam’s Market ，22日晚上發生持槍搶劫事件，搶匪遭店員擊斃。

影片來源：YouTube

便利商店監視錄影機錄下的畫面顯示，22日深夜11時左右，兩名蒙面的歹徒走入Kam's Market便利商店，其中一人走到貨架間的走道上，另一人則直接走向櫃台，店員卡斯普維奇（Mark Kasprowicz）當時正站在收銀機後面。從畫面可以看到走向櫃台的歹徒揮舞著手槍，把卡斯普維奇推倒在地，然後開始搜刮收銀機裡的現金。

被推倒在地的卡斯普維奇趁歹徒不注意，迅速從收銀機下的抽屜拿出一把槍，與歹徒短暫搏鬥，接著聽到兩聲槍響，兩名歹徒立即逃離現場，被第二名歹徒以槍威脅的另一名店員也走出來協助受傷的卡斯普維奇。

警方表示，被卡斯普維奇開槍射中的歹徒走出商店一個街口後，就在Lynbrook Street附近倒地不起，但警方沒有提到另一名歹徒的去向。

受傷的卡斯普維奇前往急診室接受治療後已經出院，23日下午重回工作崗位。

儘管護士表示他頭上還留有槍擊的烙印，但卡斯普維奇表示他並不害怕回到店裡工作。

便利商店東主桑德胡（Kamal Sandhu）表示，卡斯普維奇是空軍退伍軍人，他在該便利商店已經工作數年。桑德胡說：「他的行為十分英勇。」

卡斯普維奇對媒體說：「我不知道這是出於恐懼還是腎上腺素的作用，我只是試著保護我自已。我很慶幸自己和同事還活著。」

便利商店搶劫槍擊
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